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Скорая

Ранен мужчина, повреждено семь домов из-за нового обстрела в Белгородской области

17 июля 2024, 14:11
Фото: 1MI
Скорая

Мирный житель ранен в Белгородской области в результате обстрела

ВСУ обстреляли Новую Таволжанку. Пострадал мужчина, разрушения выявили в семи домах. От прямых попаданий снарядов уничтожены гараж и машина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Под обстрел 17 июля попала Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. Пострадал мирный житель — у него осколочное ранение шеи. Медики везут его в больницу.

Разрушения выявили в семи частных домах. Осколками посекло четыре машины. От прямых попаданий снарядов уничтожены автомобиль и гараж.

Кроме того, произошёл пожар в строительном вагончике на территории частного домовладения. Огонь уже потушили.

Напомним, что ещё несколько домов пострадали в результате атак дронов на Валуйский и Грайворонский горокруга. А в Белгородском районе после удара БПЛА по машине погибла молодая семейная пара: у супругов остались дети.

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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Пострадавший#Новая таволжанка#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ
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