Ранен мужчина, повреждено семь домов из-за нового обстрела в Белгородской области

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
Под обстрел 17 июля попала Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. Пострадал мирный житель — у него осколочное ранение шеи. Медики везут его в больницу.
Разрушения выявили в семи частных домах. Осколками посекло четыре машины. От прямых попаданий снарядов уничтожены автомобиль и гараж.
Кроме того, произошёл пожар в строительном вагончике на территории частного домовладения. Огонь уже потушили.
Напомним, что ещё несколько домов пострадали в результате атак дронов на Валуйский и Грайворонский горокруга. А в Белгородском районе после удара БПЛА по машине погибла молодая семейная пара: у супругов остались дети.