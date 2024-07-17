Три населённых пункта остались без газа после атаки дрона в Белгородской области

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
ВСУ атаковали дронами Валуйский и Грайворонский горокруга. Пострадавших среди мирных жителей нет, но есть разрушения.
В Новопетровке в Валуйском горокруге с беспилотника сбросили взрывное устройство — повреждена линия газоснабжения. В результате без газа временно остаются сёла Новопетровка, Карабаново и хутор Бабка. Кроме того, в валуйских Борках дрон-камикадзе атаковал частный дом.
В Грайворонском горокруге под ударом оказались Козинка и Безымено. В первом селе после сброса боеприпаса с БПЛА разрушения есть в частном доме. В Безымено загорелся один дом и повреждены ещё два. Пожар уже потушили.
Напомним, что 17 июля в Белгородском районе погибла молодая семейная пара. Автомобиль супругов атаковал FPV-дрон. Трагедия произошла в районе хутора Церковный.