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Published Сегодня, 12:34

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Беспилотники

Три населённых пункта остались без газа после атаки дрона в Белгородской области

17 июля 2024, 12:34
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотники

ВСУ ударили беспилотниками по четырём белгородским сёлам

Под ударом оказались Валуйский и Грайворонский горокруга. Разрушения есть в частных домах, три села временно остались без газа.

ВСУ атаковали дронами Валуйский и Грайворонский горокруга. Пострадавших среди мирных жителей нет, но есть разрушения.

В Новопетровке в Валуйском горокруге с беспилотника сбросили взрывное устройство — повреждена линия газоснабжения. В результате без газа временно остаются сёла Новопетровка, Карабаново и хутор Бабка. Кроме того, в валуйских Борках дрон-камикадзе атаковал частный дом.

В Грайворонском горокруге под ударом оказались Козинка и Безымено. В первом селе после сброса боеприпаса с БПЛА разрушения есть в частном доме. В Безымено загорелся один дом и повреждены ещё два. Пожар уже потушили.

Напомним, что 17 июля в Белгородском районе погибла молодая семейная пара. Автомобиль супругов атаковал FPV-дрон. Трагедия произошла в районе хутора Церковный.

Молодые супруги погибли под Белгородом из-за атаки дрона
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#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Грайворонский горокруг#Валуйский горокруг#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА#Дроны
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