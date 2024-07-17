Молодые супруги погибли под Белгородом из-за атаки дрона

Под ударом ВСУ вновь оказались мирные жители: на этот раз в результате атаки дрона погибла молодая семейная пара, которая в этот момент ехала по дороге в легковом автомобиле. Трагедия произошла в районе хутора Церковный, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

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