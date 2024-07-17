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Updated Сегодня, 12:16

Молодые супруги погибли под Белгородом из-за атаки дрона

Молодые супруги погибли под Белгородом из-за атаки дрона

17 июля 2024, 12:13
Фото: Изображение Midjourney
Под ударом ВСУ вновь оказались мирные жители: на этот раз в результате атаки дрона погибла молодая семейная пара, которая в этот момент ехала по дороге в легковом автомобиле. Трагедия произошла в районе хутора Церковный, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Сегодня, 17 июля, ВСУ с помощью FPV-дрона атаковали автомобиль, который ехал в районе белгородского хутора Церковный. В машине находилась молодая семейная пара. Муж и жена в результате возгорания транспорта погибли на месте.

Глава региона Вячеслав Гладков выразил соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, что всего с начала специальной военной операции в Белгородской области погибли более 200 человек. Ещё около 1100 получили ранения различной степени тяжести.

Гладков назвал число раненых и погибших в Белгородской области с начала СВО
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