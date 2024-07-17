Молодые супруги погибли под Белгородом из-за атаки дрона

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Сегодня, 17 июля, ВСУ с помощью FPV-дрона атаковали автомобиль, который ехал в районе белгородского хутора Церковный. В машине находилась молодая семейная пара. Муж и жена в результате возгорания транспорта погибли на месте.
Глава региона Вячеслав Гладков выразил соболезнования родным и близким погибших.
Напомним, что всего с начала специальной военной операции в Белгородской области погибли более 200 человек. Ещё около 1100 получили ранения различной степени тяжести.