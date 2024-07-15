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Пожар

Погиб мужчина, спасена женщина, эвакуировано ещё 30 человек из-за пожара в Белгороде

15 июля 2024, 11:18
Фото: 1MI
Пожар

При пожаре в Белгороде погиб мужчина

Минувшая неделя в регионе не обошлась без пожаров. За семь дней зарегистрировано 42 возгорания, сообщает региональное МЧС.
Сюжет
МЧС

На минувшей неделе в Белгородской области зарегистрировали 42 пожара. Девять из них зафиксированы в жилых домах. Один из пожаров произошёл в МКД в Белгороде.

14 июля в квартире многоэтажки на улице Костюкова случилось возгорание. Пожарные спасали 93-летнюю женщину. Вместе с тем в огне погиб 64-летний мужчина.

Огонь повредил мебель и вещи в пострадавшей квартире. По лестнице успели самостоятельно эвакуироваться 30 жителей дома.

Причиной пожара, предположительно, стала неосторожность при курении.

Кроме этого, пожарными службами 19 раз ликвидировались возгорания сухой травы, камыша и мусора на общей площади 1,9 тысяч квадратных метров.

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#Татьяна Вознюк#Белгородская область#Происшествия#МЧС#Пожар#Курение#Новости Белгорода#Многоэтажка#Жертвы#Белгород
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