Погиб мужчина, спасена женщина, эвакуировано ещё 30 человек из-за пожара в Белгороде

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
На минувшей неделе в Белгородской области зарегистрировали 42 пожара. Девять из них зафиксированы в жилых домах. Один из пожаров произошёл в МКД в Белгороде.
14 июля в квартире многоэтажки на улице Костюкова случилось возгорание. Пожарные спасали 93-летнюю женщину. Вместе с тем в огне погиб 64-летний мужчина.
Огонь повредил мебель и вещи в пострадавшей квартире. По лестнице успели самостоятельно эвакуироваться 30 жителей дома.
Причиной пожара, предположительно, стала неосторожность при курении.
Кроме этого, пожарными службами 19 раз ликвидировались возгорания сухой травы, камыша и мусора на общей площади 1,9 тысяч квадратных метров.