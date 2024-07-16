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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

Последствия атаки ВСУ на Белгородскую область

Гладков назвал число раненых и погибших в Белгородской области с начала СВО

16 июля 2024, 12:03
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Последствия атаки ВСУ на Белгородскую область

Гладков: с начала СВО погибли более 200 мирных жителей в Белгородской области

Стало известно, сколько белгородцев погибли и получили ранения от обстрелов с начала специальной военной операции. Статистикой с журналистами ТАСС поделился губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

С начала специальной военной операции от обстрелов погибли более 200 жителей Белгородской области. Ещё около 1100 белгородцев получили ранения различной степени тяжести.

Отметим, что сегодняшний день, 16 июля, начался с обстрелов региона, в результате которых ранения получили четверо мирных жителей. Так, в Шебекино ранены трое мужчин — их отвезли в медучреждение Белгорода. Ещё один житель пострадал в Новой Таволжанке — он самостоятельно обратился за медицинской помощью.

Накануне при атаке на Белгородский район также пострадали трое белгородцев.

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