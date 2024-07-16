Гладков назвал число раненых и погибших в Белгородской области с начала СВО

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
С начала специальной военной операции от обстрелов погибли более 200 жителей Белгородской области. Ещё около 1100 белгородцев получили ранения различной степени тяжести.
Отметим, что сегодняшний день, 16 июля, начался с обстрелов региона, в результате которых ранения получили четверо мирных жителей. Так, в Шебекино ранены трое мужчин — их отвезли в медучреждение Белгорода. Ещё один житель пострадал в Новой Таволжанке — он самостоятельно обратился за медицинской помощью.
Накануне при атаке на Белгородский район также пострадали трое белгородцев.