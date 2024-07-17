bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:42

Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

Погибшими под Белгородом супругами оказались сотрудники ГК «Агро-Белогорье»

У молодых супругов остались двое детей: что известно о погибших под Белгородом

17 июля 2024, 12:42
Фото: Изображение Midjourney

Погибшими под Белгородом супругами оказались сотрудники ГК «Агро-Белогорье»

17 июля произошла очередная атака ВСУ на Белгородскую область. В результате удара беспилотника по легковому автомобилю в Белгородском районе погибла семейная пара. Оказалось, что молодые муж и жена работали в ГК «Агро-Белогорье», сообщили в пресс-службе компании.

В результате атаки ВСУ на автомобиль в Белгородском районе погибли сотрудники компании «Агро-Белогорье» Ксения (1994 г. р.) и Виталий (1990 г. р.) Шумиловы. У них остались двое несовершеннолетних детей.

Виталий и Ксения Шумиловы работали в компании с 2014 года. Виталий занимал должность электрика по ремонту электрооборудования, а Ксения — начальника участка доращивания свиней.

Компания «Агро-Белогорье» окажет финансовую поддержку семьям погибших. Родственники получат единовременную выплату в размере одного миллиона рублей. Кроме того, компания готова предоставить всю необходимую помощь и взять на себя организацию похорон.

Молодые супруги погибли под Белгородом из-за атаки дрона
Узнать подробнее
Читайте также:
На месте прилёта Гладков призвал белгородцев отправлять своих детей в летние лагеряДвое погибших и девять раненых: неделя в Белгородской области началась тревожно«Нет слов». Гладков и Демидов выразили соболезнования после атаки ВСУ на Севастополь
#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Агро-Белогорье#Погибшие#Легковой автомобиль#Белгород#Приграничье#СВО
Подпишитесь
Ограничение на въезд в белгородские сёла — провал санитарной зоны? Ответили в Кремле
Сегодня, 11:42
«Парк злаковых» в Белгороде обещают восстановить. Когда это произойдёт?
Сегодня, 15:40
«У меня отнялась нога». Экс-мэр Старого Оскола рассказал, как пережил в СИЗО инсульт
Сегодня, 15:02
Белгородский пристав выписал первокласснице из Омска долгов на 700 тысяч рублей
Сегодня, 12:10
Ранен мужчина, повреждено семь домов из-за нового обстрела в Белгородской области
Сегодня, 14:11