У молодых супругов остались двое детей: что известно о погибших под Белгородом

Погибшими под Белгородом супругами оказались сотрудники ГК «Агро-Белогорье»

17 июля произошла очередная атака ВСУ на Белгородскую область. В результате удара беспилотника по легковому автомобилю в Белгородском районе погибла семейная пара. Оказалось, что молодые муж и жена работали в ГК «Агро-Белогорье», сообщили в пресс-службе компании.