У молодых супругов остались двое детей: что известно о погибших под Белгородом

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
В результате атаки ВСУ на автомобиль в Белгородском районе погибли сотрудники компании «Агро-Белогорье» Ксения (1994 г. р.) и Виталий (1990 г. р.) Шумиловы. У них остались двое несовершеннолетних детей.
Виталий и Ксения Шумиловы работали в компании с 2014 года. Виталий занимал должность электрика по ремонту электрооборудования, а Ксения — начальника участка доращивания свиней.
Компания «Агро-Белогорье» окажет финансовую поддержку семьям погибших. Родственники получат единовременную выплату в размере одного миллиона рублей. Кроме того, компания готова предоставить всю необходимую помощь и взять на себя организацию похорон.