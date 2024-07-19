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Published Сегодня, 07:15

Modified Сегодня, 07:17

Updated Сегодня, 07:17

Разрушения после обстрела в белгородском Шебекино

Ранен мирный житель, есть разрушения: утро в Белгородской области началось тревожно

19 июля 2024, 07:15
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Разрушения после обстрела в белгородском Шебекино

Мирный житель ранен при утреннем обстреле Шебекино в Белгородской области

Утром ВСУ атаковали Шебекино, Новую Таволжанку и Муром. Пострадал мирный житель, разрушения есть в более чем десяти домах, посечено несколько машин, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

ВСУ утром 19 июля обстреляли Шебекино и Новую Таволжанку. В городе ранен мирный житель. Мужчина получил ушибы, от госпитализации он отказался.

В Шебекино разрушения выявили в семи частных и двух многоквартирных домах. В одном доме загорелась кровля, но пожар быстро потушили. Повреждены фасады двух коммерческих объектов, осколками посекло две машины.

В Новой Таволжанке после обстрела разрушения есть в шести частных домах. Также повреждено две машины.

Кроме того, под ударом ВСУ был Муром. Село атаковали FPV-дроном. Разрушения есть в одном частном доме.

Напомним, что сегодня стало известно о смерти 16-летнего подростка, который 11 июля пострадал в Шебекино, когда на детскую площадку у МКД ВСУ сбросили взрывное устройство. Врачи до последнего боролись за жизнь парня, но спасти его в итоге не удалось.

Разрушения после обстрелаРазрушения после обстрела
Разрушения после обстрелаРазрушения после обстрела
Разрушения после обстрела
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Подросток, раненный при атаке ВСУ на детскую площадку, умер в больнице
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