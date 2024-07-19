Ранен мирный житель, есть разрушения: утро в Белгородской области началось тревожно

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
ВСУ утром 19 июля обстреляли Шебекино и Новую Таволжанку. В городе ранен мирный житель. Мужчина получил ушибы, от госпитализации он отказался.
В Шебекино разрушения выявили в семи частных и двух многоквартирных домах. В одном доме загорелась кровля, но пожар быстро потушили. Повреждены фасады двух коммерческих объектов, осколками посекло две машины.
В Новой Таволжанке после обстрела разрушения есть в шести частных домах. Также повреждено две машины.
Кроме того, под ударом ВСУ был Муром. Село атаковали FPV-дроном. Разрушения есть в одном частном доме.
Напомним, что сегодня стало известно о смерти 16-летнего подростка, который 11 июля пострадал в Шебекино, когда на детскую площадку у МКД ВСУ сбросили взрывное устройство. Врачи до последнего боролись за жизнь парня, но спасти его в итоге не удалось.