Ранен мирный житель, есть разрушения: утро в Белгородской области началось тревожно

Напомним, что сегодня стало известно о смерти 16-летнего подростка, который 11 июля пострадал в Шебекино, когда на детскую площадку у МКД ВСУ сбросили взрывное устройство. Врачи до последнего боролись за жизнь парня, но спасти его в итоге не удалось.