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Published Сегодня, 18:23

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Updated Сегодня, 18:26

В Белгородском районе беспилотник атаковал машину. Есть пострадавший

В Белгородском районе беспилотник атаковал машину. Есть пострадавший

18 июля 2024, 18:23
Фото: Изображение Midjourney
Всего под атакой ВСУ оказались четыре муниципалитета Белгородской области. Подробнее рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

По данным губернатора, на участке автодороги в районе посëлка Октябрьский Белгородского района беспилотник сбросил взрывное устройство на движущийся автомобиль. Пострадал водитель.

Мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму. Он самостоятельно обратился в горбольницу №2 Белгорода. Врачи оказали ему медицинскую помощь и отпустили домой. 

В селе Новая Нелидовка Белгородского района на территорию частного дома упал беспилотник самолëтного типа. В итоге в доме выбило окна, а также посекло забор. 

В Шебекино дрон-камикадзе сдетонировал на территории промышленного предприятия, в результате чего в одном из зданий повреждена кровля.

В селе Козинка Грайворонского округа в результате атаки дрона повреждена крыша частного дома.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Горбольница №2#Беспилотник#Пострадавший#Взрывное устройство#Белгород#Вячеслав Гладков#Атака#Дрон-камикадзе#Глава региона#Баротравма
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