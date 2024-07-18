В Белгородском районе беспилотник атаковал машину. Есть пострадавший

Posted Сегодня, 18:23
Published Сегодня, 18:23
Modified Сегодня, 18:26
Updated Сегодня, 18:26
По данным губернатора, на участке автодороги в районе посëлка Октябрьский Белгородского района беспилотник сбросил взрывное устройство на движущийся автомобиль. Пострадал водитель.
Мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму. Он самостоятельно обратился в горбольницу №2 Белгорода. Врачи оказали ему медицинскую помощь и отпустили домой.
В селе Новая Нелидовка Белгородского района на территорию частного дома упал беспилотник самолëтного типа. В итоге в доме выбило окна, а также посекло забор.
В Шебекино дрон-камикадзе сдетонировал на территории промышленного предприятия, в результате чего в одном из зданий повреждена кровля.
В селе Козинка Грайворонского округа в результате атаки дрона повреждена крыша частного дома.