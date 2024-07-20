Дроны ВСУ атаковали Новотреповку и Старый хутор в Валуйском горокруге

Posted Сегодня, 18:40
Published Сегодня, 18:40
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Updated Сегодня, 18:43
ВСУ атаковали ещё два населённых пункта. На этот раз под атаку украинских беспилотников попал Валуйский горокруг.
В посёлке Старый Хутор беспилотник атаковал на припаркованный у частного жилого дома легковой автомобиль. Транспортное средство значительно повреждено. Обломками также посекло ограду дома.
В деревне Новопетровка после сброса боеприпаса с беспилотника и его детонации также пострадал один легковой автомобиль.
Экстренные службы работают на местах происшествий. Детали последствий уточняются.
Недавно ВСУ атаковали Шебекино. Обошлось также без пострадавших. Однако разрушения затронули МКД и частные дома. Два ИЖС загорелись после прямого прилёта из артиллерии.