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Разрушения

Дроны ВСУ атаковали Новотреповку и Старый хутор в Валуйском горокруге

20 июля 2024, 18:40
Фото: Изображение Midjourney
Разрушения
Беспилотники атаковали два населённых пункта Валуйского городского округа, повреждены несколько легковых автомобилей и забор домовладения. Пострадавших нет, оперативные службы работают на местах и уточняют информацию о последствиях.

ВСУ атаковали ещё два населённых пункта. На этот раз под атаку украинских беспилотников попал Валуйский горокруг.

В посёлке Старый Хутор беспилотник атаковал на припаркованный у частного жилого дома легковой автомобиль. Транспортное средство значительно повреждено. Обломками также посекло ограду дома.

В деревне Новопетровка после сброса боеприпаса с беспилотника и его детонации также пострадал один легковой автомобиль.

Экстренные службы работают на местах происшествий. Детали последствий уточняются.

Недавно ВСУ атаковали Шебекино. Обошлось также без пострадавших. Однако разрушения затронули МКД и частные дома. Два ИЖС загорелись после прямого прилёта из артиллерии.

Шебекино обстреляли из артиллерии, обошлось без пострадавших, но возник пожар
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