bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:45

Published Сегодня, 08:45

Modified Сегодня, 08:47

Updated Сегодня, 08:47

Асфальтовый завод

Загадочная история с асфальтзаводом: что говорят белгородцы, чиновники и Роспотреб?

18 июля 2024, 08:45
Фото: управление Роспотребнадзора по Белгородской области
Асфальтовый завод

Роспотребнадзор проверил асфальтовый завод под Белгородом после потока жалоб

Роспотребнадзор проверил информацию о работе асфальтосмесительной установки в посёлке Майском Белгородского района. Несмотря на жалобы местных жителей, фото- и видеоматериалы, на которых видно, как завод дымит, а оттуда вывозят горячий асфальт, факт работы установки в очередной раз не подтвердился.

Роспотребнадзор проверил работу асфальтового завода в посёлке Майский Белгородского района, на который часто жаловались местные жители.

Как сообщили в ведомстве, факт работы асфальтосмесительной установки на указанной промплощадке на улице Штанько, 1 вновь не подтвердился.

В случае возобновления производства асфальта по этому адресу Роспотребнадзор готов организовать исследования воздушной среды и уровня шума на границах жилой застройки, расположенной поблизости от предприятия.

Ранее белгородцы неоднократно выражали недовольство работой асфальтового завода. Они отправляли фотографии и видео, на которых было видно, что завод работает: от него шёл дым, а машина загружала асфальт.

Весьма странную позицию заняло руководство Белгородского района. Несмотря на многочисленные фото и видео, жителям ответили, что на заводе ничего не работает.

«Почему мы должны травить себя и своих детей? Он [завод] и по ночам работает, вонь стоит. Можно провести видеотехническую экспертизу на предмет подлинности, если есть сомнения в видео, фото. Это с ума сойти, незаконная установка качегарит через день, полсела свидетели, видео, фото, но нет — завод не работает», — написала Олеся.

Глава Белгородского района Анна Куташова несколько раз сообщала, что администрация Майского сельского поселения выезжала на место и не подтвердила факт работы завода. Более того, собственник не планирует запускать производство, продолжает глава района.

У собственника вышеуказанных земельных участков отсутствуют намерения возобновления хозяйственной деятельности, связанной с производством и хранением асфальтобетонных смесей. Запуск установки не планируется.
Анна Куташова

Местный житель Альберт заснял работу завода на видео 11 июля примерно в 19:00. На это глава района ответила, что все фото- и видеоматериалы будут направлены в Роспотребнадзор «для рассмотрения по существу».

Асфальтовый завод работает вопреки всему
Видео: страница Вячеслава Гладкова

Жители посёлка уже три года пытаются добиться переноса асфальтового завода, но пока их усилия не увенчались успехом. Власти объясняют, что это невозможно из-за отсутствия подходящего земельного участка. Но жители не сдаются и решили самостоятельно найти такой участок. Они даже подобрали подходящий вариант.

Возникают вопросы у людей и к складу инертных материалов, который власти не планируют ликвидировать. Они лишь просят жителей предоставить адреса своих домовладений, чтобы установить, попадает ли их участок в границы санитарно-защитной зоны.

Напомним, ранее жители Белгородского района выступили против строительства асфальтового завода. Однако выяснилось, что решение о строительстве было принято давно бывшим главой муниципалитета Владимиром Перцевым.

Белгородцы даже пригрозили обратиться с этой жалобой к президенту, если власти не примут меры.

«Нас это не устраивает»: белгородцы просят не строить асфальтовый завод в их посёлке
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородцы не хотят жить рядом с асфальтовым заводомВ Пушкарном белгородцы жалуются на завод «Знак Кофе» и требуют чистый воздухЗавод «Знак Кофе» не даёт дышать жителям Пушкарного? Что говорят РПН и власти района
#Валерия Колесникова#Видео#Общество#Белгородская область#Роспотребнадзор#Белгородский район#Экология#Завод#Новости Белгорода#Загрязнение#Белгород#Асфальтовый завод#Анна Куташова
Подпишитесь
За деньги — да: какие помещения смогли приватизировать власти Белгорода
Сегодня, 06:52
«Парк злаковых» в Белгороде обещают восстановить. Когда это произойдёт?
Вчера, 15:40
На 10 млн рублей от победителей шоу на НТВ белгородцам купили сертификаты на мебель
Сегодня, 07:22
Техника есть, полива нет: в Белгороде отказались от мер защиты асфальта в жару
Сегодня, 06:59
Белгородэнерго: Несанкционированные работы около ЛЭП смертельно опасны
Сегодня, 07:22