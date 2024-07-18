Загадочная история с асфальтзаводом: что говорят белгородцы, чиновники и Роспотреб?

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Роспотребнадзор проверил работу асфальтового завода в посёлке Майский Белгородского района, на который часто жаловались местные жители.
Как сообщили в ведомстве, факт работы асфальтосмесительной установки на указанной промплощадке на улице Штанько, 1 вновь не подтвердился.
В случае возобновления производства асфальта по этому адресу Роспотребнадзор готов организовать исследования воздушной среды и уровня шума на границах жилой застройки, расположенной поблизости от предприятия.
Ранее белгородцы неоднократно выражали недовольство работой асфальтового завода. Они отправляли фотографии и видео, на которых было видно, что завод работает: от него шёл дым, а машина загружала асфальт.
Весьма странную позицию заняло руководство Белгородского района. Несмотря на многочисленные фото и видео, жителям ответили, что на заводе ничего не работает.
«Почему мы должны травить себя и своих детей? Он [завод] и по ночам работает, вонь стоит. Можно провести видеотехническую экспертизу на предмет подлинности, если есть сомнения в видео, фото. Это с ума сойти, незаконная установка качегарит через день, полсела свидетели, видео, фото, но нет — завод не работает», — написала Олеся.
Глава Белгородского района Анна Куташова несколько раз сообщала, что администрация Майского сельского поселения выезжала на место и не подтвердила факт работы завода. Более того, собственник не планирует запускать производство, продолжает глава района.
У собственника вышеуказанных земельных участков отсутствуют намерения возобновления хозяйственной деятельности, связанной с производством и хранением асфальтобетонных смесей. Запуск установки не планируется.
Анна Куташова
Местный житель Альберт заснял работу завода на видео 11 июля примерно в 19:00. На это глава района ответила, что все фото- и видеоматериалы будут направлены в Роспотребнадзор «для рассмотрения по существу».
Жители посёлка уже три года пытаются добиться переноса асфальтового завода, но пока их усилия не увенчались успехом. Власти объясняют, что это невозможно из-за отсутствия подходящего земельного участка. Но жители не сдаются и решили самостоятельно найти такой участок. Они даже подобрали подходящий вариант.
Возникают вопросы у людей и к складу инертных материалов, который власти не планируют ликвидировать. Они лишь просят жителей предоставить адреса своих домовладений, чтобы установить, попадает ли их участок в границы санитарно-защитной зоны.
Напомним, ранее жители Белгородского района выступили против строительства асфальтового завода. Однако выяснилось, что решение о строительстве было принято давно бывшим главой муниципалитета Владимиром Перцевым.
Белгородцы даже пригрозили обратиться с этой жалобой к президенту, если власти не примут меры.