Загадочная история с асфальтзаводом: что говорят белгородцы, чиновники и Роспотреб?

Жители посёлка уже три года пытаются добиться переноса асфальтового завода, но пока их усилия не увенчались успехом. Власти объясняют, что это невозможно из-за отсутствия подходящего земельного участка. Но жители не сдаются и решили самостоятельно найти такой участок. Они даже подобрали подходящий вариант.