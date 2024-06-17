В Пушкарном белгородцы жалуются на завод «Знак Кофе» и требуют чистый воздух

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Под одним из постов на странице губернатора Вячеслава Гладкова в социальных сетях житель Пушкарного в Белгородском районе заявил, что важный для местных жителей «вопрос по кофе» никто так и не решил. Как говорит мужчина, белгородцы, проживающие в селе, второй год страдают из-за завода по производству кофе «Торговый дом „Знак Кофе“», который расположен на улице Центральной, 19А с 2022 года. Учредителем и руководителем компании является Чаплыгин Денис Вадимович.
«Пятый день невозможно находиться на улице и проветривать помещения — гарь стоит от производства кофе. Постоянный шум. Гарь вызывает бронхоспазмы и наносит вред здоровью человека. У некоторых жителей уже тошнота и рвота от этого. Детвора не может погулять на улице. Убедительно просим Вас принять меры», — указано в комментарии.
На жалобу обратившегося жителя села Пушкарное ответила глава Белгородского района Анна Куташова. Она посоветовала обратиться в региональное управление Роспотребнадзора, потому что для того, чтобы вопрос всё-таки решить, «необходимо исследование атмосферного воздуха». На это комментатору нашлось, что ответить.
«Вы прекрасно знаете, что уже тысячу раз обращались в Роспотребнадзор по этому вопросу».
Далее белгородец задал вопрос о том, почему «администрация Белгородского района дала статус этим землям „промышленная зона“», но при этом «не выделили санитарную зону». И пожаловался на шум от завода по изготовлению металлических дверей.
Как оказалось, из-за недовольства расположением завода по обжарке кофе и «удушающих веществ» в воздухе, который также загрязняет воду и почву. Жители села написали коллективную жалобу. По словам мужчины, ещё месяц назад, но «воз и нынче там».
Роман Татаринцев, министр природопользования Белгородской области, ответил, что обращение жителей Пушкарного, которое поступило в минприроды, направили в управление РПН, чтобы рассмотреть возможность «организации проверочных мероприятий по контролю качества атмосферного воздуха». О результатах обещали уведомить. Заявление Татаринцев обратившегося белгородца не устроило, как и ответ главы района. Как он подытожил диалог, «по-видимому, без СК РФ этот вопрос не решится».
Жалуются на воздух и другие белгородцы. Только уже на душный и слишком жаркий во время поездок в автобусе. Как ответила ЕТК, климатической системой оснащены только более новые автобусы, белые. Но и там кондиционированием можно снизить температуру внутри лишь на 2-5 градусов, если сравнивать с той, что снаружи.