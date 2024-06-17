В Пушкарном белгородцы жалуются на завод «Знак Кофе» и требуют чистый воздух

Под одним из постов на странице губернатора Вячеслава Гладкова в социальных сетях житель Пушкарного в Белгородском районе заявил, что важный для местных жителей «вопрос по кофе» никто так и не решил. Как говорит мужчина, белгородцы, проживающие в селе, второй год страдают из-за завода по производству кофе «Торговый дом „Знак Кофе“», который расположен на улице Центральной, 19А с 2022 года. Учредителем и руководителем компании является Чаплыгин Денис Вадимович.