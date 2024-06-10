В Белгородской области снизилось количество жалоб на водоснабжение, но не везде

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Чиновник напомнил, что с 25 по 31 мая от белгородцев поступило порядка 1072 обращений, которые касались водоснабжения. А с 1 по 8 июня поступило уже 577 жалоб из 65 населённых пунктов, что на 57% меньше. Основные жалобы касались отсутствия воды, неудовлетворительного качества и низкого давления.
Довгалюк отметил, что по сравнению с позапрошлой неделей падение обращений наблюдается по Белгородскому району и Старооскольскому округу, а рост — по Шебекинскому округу и Белгороду. При этом чиновник отметил, что в напряжённой зоне остаётся Старый Оскол, где ещё и произошла авария на центральном водоводе.
На прошлой неделе по Белгородскому району провели встречи с жителями микрорайонов Стрелецкое. На сходах довели всю информацию касаемо всех мероприятий, которые нами принимаются, рассказали о том, что строится, договорились с инициативной группой, чтобы они посмотрели водозаборы и новые объекты. Воспользовались правом два микрорайона.
Сергей Довгалюк