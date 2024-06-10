В Белгородской области снизилось количество жалоб на водоснабжение, но не везде

Довгалюк отметил, что по сравнению с позапрошлой неделей падение обращений наблюдается по Белгородскому району и Старооскольскому округу, а рост — по Шебекинскому округу и Белгороду. При этом чиновник отметил, что в напряжённой зоне остаётся Старый Оскол, где ещё и произошла авария на центральном водоводе.