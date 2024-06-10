bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:18

Published Сегодня, 07:18

Modified Сегодня, 07:20

Updated Сегодня, 07:20

В Белгородской области снизилось количество жалоб на водоснабжение, но не везде

В Белгородской области снизилось количество жалоб на водоснабжение, но не везде

10 июня 2024, 07:18
Фото: 1MI
В целом за прошедшую неделю поступило 577 обращений, хотя ещё неделей ранее их было 1072. Подробнее сообщил заместитель губернатора Сергей Довгалюк.
Сюжет
Авария

Чиновник напомнил, что с 25 по 31 мая от белгородцев поступило порядка 1072 обращений, которые касались водоснабжения. А с 1 по 8 июня поступило уже 577 жалоб из 65 населённых пунктов, что на 57% меньше. Основные жалобы касались отсутствия воды, неудовлетворительного качества и низкого давления.

Довгалюк отметил, что по сравнению с позапрошлой неделей падение обращений наблюдается по Белгородскому району и Старооскольскому округу, а рост — по Шебекинскому округу и Белгороду. При этом чиновник отметил, что в напряжённой зоне остаётся Старый Оскол, где ещё и произошла авария на центральном водоводе.

На прошлой неделе по Белгородскому району провели встречи с жителями микрорайонов Стрелецкое. На сходах довели всю информацию касаемо всех мероприятий, которые нами принимаются, рассказали о том, что строится, договорились с инициативной группой, чтобы они посмотрели водозаборы и новые объекты. Воспользовались правом два микрорайона.
Сергей Довгалюк
«Осколки летели прямо в воду»: белгородцы просят проверить водоёмы после обстрелов
Узнать подробнее
Читайте также:
Вслед за Старым Осколом: несколько домов на Харгоре в Белгороде остались без водыЖители Старого Оскола вновь были без воды. Что произошло?Белгородцы пожаловались на повышение цен на воду в «Магните» после атаки дронов
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Белгородский район#Авария#Водоснабжение#Старооскольский округ#Жалобы#Белгород#Встречи#Шебекинский округ
Подпишитесь
Дрон влетел в кабину КамАЗа, обстрелян трактор: Гладков — о ЧП в Белгородской области
Сегодня, 13:54
Появилось видео с места ЧП, где подорвались на мине белгородцы и оператор «России-24»
Сегодня, 12:57
Ко Дню России общежитие вуза под Белгородом украсили мишкой с флагом Нидерландов
Сегодня, 08:42
Чиновника, которого Гладков выгнал с планёрки, отправили на работу в Старый Оскол
Сегодня, 09:10
Из мэрии Белгорода уволился замглавы по соцполитике и образованию
Сегодня, 11:14
Оператор «России-24» и бойцы самообороны подорвались на мине в белгородском Шебекино
Сегодня, 11:36
"