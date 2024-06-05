Белгородцы пожаловались на повышение цен на воду в «Магните» после атаки дронов

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
В посёлке Октябрьский в Белгородском районе после атаки дронов отключился свет и прекратилась подача воды. Местный житель Сергей пишет, что из-за этого в магазине крупного сетевика якобы подняли цены на воду.
«По этому поводу в магазинах „Магнит“ поднялась цена на воду. Утром была 40 рублей за баклажку, а к вечеру — 170 рублей», — уточнил белгородец.
На комментарий ответила глава района Анна Куташова. Она сообщила, что специалисты администрации свяжутся с директором магазина «Магнит» для прояснения ситуации.