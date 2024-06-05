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Вода

Белгородцы пожаловались на повышение цен на воду в «Магните» после атаки дронов

5 июня 2024, 09:17
Фото: Изображение Midjourney
Вода

Власти выяснят, завышали ли цены на воду в посёлке под Белгородом после атак ВСУ

В Октябрьском после прилёта дронов временно отключались свет и вода. По словам белгородца, после этого в магазине якобы подняли цены на питьевую воду. Глава Белгородского района пообещала разобраться, так ли это.
Сюжет
Вода

В посёлке Октябрьский в Белгородском районе после атаки дронов отключился свет и прекратилась подача воды. Местный житель Сергей пишет, что из-за этого в магазине крупного сетевика якобы подняли цены на воду.

«По этому поводу в магазинах „Магнит“ поднялась цена на воду. Утром была 40 рублей за баклажку, а к вечеру — 170 рублей», — уточнил белгородец.

На комментарий ответила глава района Анна Куташова. Она сообщила, что специалисты администрации свяжутся с директором магазина «Магнит» для прояснения ситуации.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Магазин#Вода#Цены#Новости Белгорода#Октябрьский#Белгород#Магнит#Анна Куташова
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