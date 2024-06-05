Белгородцы пожаловались на повышение цен на воду в «Магните» после атаки дронов

Власти выяснят, завышали ли цены на воду в посёлке под Белгородом после атак ВСУ

В Октябрьском после прилёта дронов временно отключались свет и вода. По словам белгородца, после этого в магазине якобы подняли цены на питьевую воду. Глава Белгородского района пообещала разобраться, так ли это.