«Осколки летели прямо в воду»: белгородцы просят проверить водоёмы после обстрелов

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Вечером в субботу, 8 июня, Белгород и Белгородский район попали под массированный обстрел. Его свидетелями стали в том числе отдыхавшие на пляже на Пескарьере.
По словам белгородки, обломки сбитых в небе предметов попали прямо в воду. «Будут ли теперь чистить дно? Людей там много купается, и можно пораниться», — пишет жительница региона.
Кроме того, женщина просит обратить внимание на проблему с укрытием на пляже.
Одно из укрытий, находящихся на Пескарьере, находится очень далеко от воды. Можно его как-то перенести поближе? Люди в одном укрытии не поместились, и очень многие стояли на улице. Было страшно.
белгородка
В мэрии жительнице региона ответили, что отправят информацию «профильным структурным подразделениям».
Купальный сезон в регионе официально начался 1 июня. Ранее белгородцам рассказали, как будут работать пляжи в непростой оперативной обстановке.
Однако не все пляжи открылись к началу сезона. Так, пляж «Островок» остаётся закрытым для отдыха и купания.