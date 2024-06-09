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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

Пляж

«Осколки летели прямо в воду»: белгородцы просят проверить водоёмы после обстрелов

9 июня 2024, 14:02
Фото: 1MI
Пляж

Белгородцы просят почистить водоёмы от упавших после обстрела осколков

По словам местной жительницы, после вчерашнего массированного обстрела обломки упали прямо в воду на одном из популярных мест отдыха. Кроме того, не все желающие смогли поместиться в укрытии, расположенном далеко от водоёма.

Вечером в субботу, 8 июня, Белгород и Белгородский район попали под массированный обстрел. Его свидетелями стали в том числе отдыхавшие на пляже на Пескарьере.

По словам белгородки, обломки сбитых в небе предметов попали прямо в воду. «Будут ли теперь чистить дно? Людей там много купается, и можно пораниться», — пишет жительница региона.

Кроме того, женщина просит обратить внимание на проблему с укрытием на пляже.

Одно из укрытий, находящихся на Пескарьере, находится очень далеко от воды. Можно его как-то перенести поближе? Люди в одном укрытии не поместились, и очень многие стояли на улице. Было страшно.
белгородка

В мэрии жительнице региона ответили, что отправят информацию «профильным структурным подразделениям».

Купальный сезон в регионе официально начался 1 июня. Ранее белгородцам рассказали, как будут работать пляжи в непростой оперативной обстановке.

Однако не все пляжи открылись к началу сезона. Так, пляж «Островок» остаётся закрытым для отдыха и купания.

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Новости Белгорода#Пескарьер#Белгород#Укрытие#Обстрелы#Обломки#Пляжи
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