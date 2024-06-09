«Осколки летели прямо в воду»: белгородцы просят проверить водоёмы после обстрелов

Белгородцы просят почистить водоёмы от упавших после обстрела осколков

По словам местной жительницы, после вчерашнего массированного обстрела обломки упали прямо в воду на одном из популярных мест отдыха. Кроме того, не все желающие смогли поместиться в укрытии, расположенном далеко от водоёма.