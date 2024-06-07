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Posted Сегодня, 07:02

Published Сегодня, 07:02

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

Отключение воды

Вслед за Старым Осколом: несколько домов на Харгоре в Белгороде остались без воды

7 июня 2024, 07:02
Фото: 1MI
Отключение воды

В Белгороде произошло аварийное отключение воды

Вода пропала в некоторых домах на улицах Щорса, Губкина и Шаландина. Отключение связано с устранением течи в водопроводной камере на улице Щорса, сообщает мэрия со ссылкой на данные Белоблводоканала.
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Вода

В нескольких многоквартирных домах на Харгоре в Белгороде произошло аварийное отключение водоснабжения. Вода пропала в доме на улице Щорса, 39б, Губкина, 42б, 42г, 42д, улице Шаландина, 4, корп. 1, 2, 3, улице Шаландина, 8, 10.

Отключение связано с устранением течи в водопроводной камере на улице Щорса. Устранить проблему планируют в течение дня.

Для местных жителей организовали подвоз воды. Автоцистерна сейчас стоит на улице Губкина, возле дома 42д. Цистерну будут перевозить по заявкам белгородцев.

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#Алина Харина#Город#Вода#Новости Белгорода#Отключение воды#Белгород
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