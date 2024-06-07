Вслед за Старым Осколом: несколько домов на Харгоре в Белгороде остались без воды

В Белгороде произошло аварийное отключение воды

Вода пропала в некоторых домах на улицах Щорса, Губкина и Шаландина. Отключение связано с устранением течи в водопроводной камере на улице Щорса, сообщает мэрия со ссылкой на данные Белоблводоканала.