Вслед за Старым Осколом: несколько домов на Харгоре в Белгороде остались без воды

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
В нескольких многоквартирных домах на Харгоре в Белгороде произошло аварийное отключение водоснабжения. Вода пропала в доме на улице Щорса, 39б, Губкина, 42б, 42г, 42д, улице Шаландина, 4, корп. 1, 2, 3, улице Шаландина, 8, 10.
Отключение связано с устранением течи в водопроводной камере на улице Щорса. Устранить проблему планируют в течение дня.
Для местных жителей организовали подвоз воды. Автоцистерна сейчас стоит на улице Губкина, возле дома 42д. Цистерну будут перевозить по заявкам белгородцев.