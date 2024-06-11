В администрации Белгородского района прокомментировали жалобы людей на воду

Из ответа администрации Белгородского района следует, что увеличение количества обращений на отсутствие водоснабжения и слабый напор с 27 по 30 мая произошло в микрорайонах Стрелецкое 43, 73/1 и 73/2. Это было связано с отключением электроэнергии на водозаборе и заменой электрооборудования на комплектной трансформаторной подстанции на более мощное.