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Published Сегодня, 06:29

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Updated Сегодня, 07:21

В администрации Белгородского района прокомментировали жалобы людей на воду

В администрации Белгородского района прокомментировали жалобы людей на воду

11 июня 2024, 06:29
Фото: Кандинский
Речь идёт о периоде с 27 по 30 мая, когда от жителей некоторых микрорайонов Белгородского района поступало большое количество жалоб на отсутствие воды, слабый напор или плохое качество. Кроме причин муниципальные власти озвучили и способы решения проблемы.

Из ответа администрации Белгородского района следует, что увеличение количества обращений на отсутствие водоснабжения и слабый напор с 27 по 30 мая произошло в микрорайонах Стрелецкое 43, 73/1 и 73/2. Это было связано с отключением электроэнергии на водозаборе и заменой электрооборудования на комплектной трансформаторной подстанции на более мощное.

После проведения работ, а также пуска дополнительных скважин водоснабжение в данных микрорайонах нормализовали.

Муниципальные власти отметили, что с наступлением жаркой погоды наблюдается рост обращений, связанных со снижением давления в сети водоснабжения, особенно в вечернее время. Превышение нормативных значений водопотребления связано с поливом земельных участков с зелёными насаждениями в летний период.

Стоит отметить, что значительное количество обращений поступило также из сёл Стрелецкое и Таврово.

В администрации добавили, что в целом на территории Белгородского района в рамках региональных программ реализуются мероприятия по проектированию и строительству объектов водоснабжения, в том числе бурению дополнительных водозаборных скважин. Также водоканал проводит регулировочные работы для обеспечения нормативных показателей давления в системе централизованного водоснабжения.

В Белгородской области снизилось количество жалоб на водоснабжение, но не везде
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#Кристина Семенчук#Белгородский район#Электроэнергия#Качество воды#Водоканал#Водоснабжение#Эксклюзив#Жалобы#Белгород#Полив#Скважины#Жаркая погода#Региональные программы
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