В администрации Белгородского района прокомментировали жалобы людей на воду

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Из ответа администрации Белгородского района следует, что увеличение количества обращений на отсутствие водоснабжения и слабый напор с 27 по 30 мая произошло в микрорайонах Стрелецкое 43, 73/1 и 73/2. Это было связано с отключением электроэнергии на водозаборе и заменой электрооборудования на комплектной трансформаторной подстанции на более мощное.
После проведения работ, а также пуска дополнительных скважин водоснабжение в данных микрорайонах нормализовали.
Муниципальные власти отметили, что с наступлением жаркой погоды наблюдается рост обращений, связанных со снижением давления в сети водоснабжения, особенно в вечернее время. Превышение нормативных значений водопотребления связано с поливом земельных участков с зелёными насаждениями в летний период.
Стоит отметить, что значительное количество обращений поступило также из сёл Стрелецкое и Таврово.
В администрации добавили, что в целом на территории Белгородского района в рамках региональных программ реализуются мероприятия по проектированию и строительству объектов водоснабжения, в том числе бурению дополнительных водозаборных скважин. Также водоканал проводит регулировочные работы для обеспечения нормативных показателей давления в системе централизованного водоснабжения.