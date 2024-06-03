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Ситуация с «КМАПЖС» привела к проблемам с водоснабжением в Старом Осколе

Виноват «КМАПЖС»? В части Старого Оскола большие проблемы с водоснабжением

3 июня 2024, 08:48
Фото: 1MI

Ситуация с «КМАПЖС» привела к проблемам с водоснабжением в Старом Осколе

На оперативном совещании правительства Белгородской области рассказали, почему в восточной части Старого Оскола возникли проблемы с водой. Собственник Тереховского водозабора ОАО «КМАПЖС» выводит его из эксплуатации. МинЖКХ наложило вето на решение, но подача воды не наладилась.
Сюжет
Вода

На оперативном совещании правительства Белгородской области заместитель губернатора Сергей Довгалюк доложил о зарегистрированных обращениях граждан о проблемах с водой: её отсутствии, снижении напора воды и о плохом качестве подаваемой воды.

В Старооскольском округе жители подали 323 обращения, 291 из которых — из самого Старого Оскола. 78% жалоб — на полное отсутствие воды.

Ранее причиной для обращений из Старооскольского округа являлась изношенность водопровода. Вода подавалась с перерывами. Проблему решают слиянием Белоблводоканала и Старооскольсткого водоканала. В 2025 году систему будут реконструировать.

Большая часть обращений поступила из восточной части Старого Оскола. Ресурсов не хватает, а поэтому давление в сети падает. Связано это с тем, что собственник Тереховского водозабора «КМАПЖилСтрой» прекратил подачу воды. В строну собственника уже направлено предложение о возобновлении подачи воды на сезон поливов.

Белводоканал, министерство ЖКХ и администрация города начали подбор участка для строительства нового водозабора. Проектирование должны выполнить в 2025 году.

В прошлом году «КМАПЖилСтрой» пошёл навстречу и на сезон поливов также обеспечивал Старый Оскол водой. В 2022 году руководство компании приняло решение вывести из строя объект. Довгалюк рассказал, что тогда министерство воспользовалось правом вето и проблем с водой не возникло. В течении трёх лет Тереховский водозабор не должен был прекращать деятельность. Они это требование выполнили, но сейчас подают воду только свои собственным абонентам.

Вячеслав Гладков сообщил, что правительство будет готовить обращение в Генпрокуратуру и антимонопольную службу.

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