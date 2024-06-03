Виноват «КМАПЖС»? В части Старого Оскола большие проблемы с водоснабжением

В прошлом году «КМАПЖилСтрой» пошёл навстречу и на сезон поливов также обеспечивал Старый Оскол водой. В 2022 году руководство компании приняло решение вывести из строя объект. Довгалюк рассказал, что тогда министерство воспользовалось правом вето и проблем с водой не возникло. В течении трёх лет Тереховский водозабор не должен был прекращать деятельность. Они это требование выполнили, но сейчас подают воду только свои собственным абонентам.