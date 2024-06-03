Виноват «КМАПЖС»? В части Старого Оскола большие проблемы с водоснабжением

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
На оперативном совещании правительства Белгородской области заместитель губернатора Сергей Довгалюк доложил о зарегистрированных обращениях граждан о проблемах с водой: её отсутствии, снижении напора воды и о плохом качестве подаваемой воды.
В Старооскольском округе жители подали 323 обращения, 291 из которых — из самого Старого Оскола. 78% жалоб — на полное отсутствие воды.
Ранее причиной для обращений из Старооскольского округа являлась изношенность водопровода. Вода подавалась с перерывами. Проблему решают слиянием Белоблводоканала и Старооскольсткого водоканала. В 2025 году систему будут реконструировать.
Большая часть обращений поступила из восточной части Старого Оскола. Ресурсов не хватает, а поэтому давление в сети падает. Связано это с тем, что собственник Тереховского водозабора «КМАПЖилСтрой» прекратил подачу воды. В строну собственника уже направлено предложение о возобновлении подачи воды на сезон поливов.
Белводоканал, министерство ЖКХ и администрация города начали подбор участка для строительства нового водозабора. Проектирование должны выполнить в 2025 году.
В прошлом году «КМАПЖилСтрой» пошёл навстречу и на сезон поливов также обеспечивал Старый Оскол водой. В 2022 году руководство компании приняло решение вывести из строя объект. Довгалюк рассказал, что тогда министерство воспользовалось правом вето и проблем с водой не возникло. В течении трёх лет Тереховский водозабор не должен был прекращать деятельность. Они это требование выполнили, но сейчас подают воду только свои собственным абонентам.
Вячеслав Гладков сообщил, что правительство будет готовить обращение в Генпрокуратуру и антимонопольную службу.