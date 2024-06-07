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Вячеслав Гладков: в октябре проблема водоснабжения решится ещё у 300 белгородцев

Вячеслав Гладков: в октябре проблема водоснабжения решится ещё у 300 белгородцев

7 июня 2024, 10:35
Фото: 1MI
В селе Нагорье Ровеньского района Белгородской области проводятся работы по бурению новой скважины в рамках федеральной программы «Чистая вода» национального проекта «Жильё и городская среда». Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

На данный момент в селе Нагорье Ровеньского района выполнено 25% работ: пробурено уже 100 метров скважины. Глава региона Вячеслав Гладков подчеркнул, что бурение скважин позволит решить множество вопросов водоснабжения. Благодаря этому в 2024 году в Белгородской области получится открыть 43 новых водозаборных скважины — это вдвое больше, чем в прошлом году.

Понимаем, что каждая скважина — это фактически решение проблемы водоснабжения в населённом пункте. В данном селе это 300 человек. Работы будут завершены в октябре, скважину введём в эксплуатацию. Надеюсь, что всё пройдёт планово и жители почувствуют в своих домах качественное улучшение подачи холодной питьевой воды.
Вячеслав Гладков

Завершить работы планируют в октябре текущего года.

Отметим, что строительные работы проводятся в рамках федеральной программы «Чистая вода» нацпроекта «Жильё и городская среда».

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#Александра Склярова#Белгородская область#Работы#Белгород#Вячеслав Гладков#Скважина#Хорошие новости
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