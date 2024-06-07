Вячеслав Гладков: в октябре проблема водоснабжения решится ещё у 300 белгородцев

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
На данный момент в селе Нагорье Ровеньского района выполнено 25% работ: пробурено уже 100 метров скважины. Глава региона Вячеслав Гладков подчеркнул, что бурение скважин позволит решить множество вопросов водоснабжения. Благодаря этому в 2024 году в Белгородской области получится открыть 43 новых водозаборных скважины — это вдвое больше, чем в прошлом году.
Понимаем, что каждая скважина — это фактически решение проблемы водоснабжения в населённом пункте. В данном селе это 300 человек. Работы будут завершены в октябре, скважину введём в эксплуатацию. Надеюсь, что всё пройдёт планово и жители почувствуют в своих домах качественное улучшение подачи холодной питьевой воды.
Вячеслав Гладков
Завершить работы планируют в октябре текущего года.
Отметим, что строительные работы проводятся в рамках федеральной программы «Чистая вода» нацпроекта «Жильё и городская среда».