Вячеслав Гладков: в октябре проблема водоснабжения решится ещё у 300 белгородцев

На данный момент в селе Нагорье Ровеньского района выполнено 25% работ: пробурено уже 100 метров скважины. Глава региона Вячеслав Гладков подчеркнул, что бурение скважин позволит решить множество вопросов водоснабжения. Благодаря этому в 2024 году в Белгородской области получится открыть 43 новых водозаборных скважины — это вдвое больше, чем в прошлом году.