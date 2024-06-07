В четыре раза больше: почему у белгородцев возникают проблемы с водоснабжением

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
За последние несколько недель от жителей Белгородского района стало поступать множество жалоб на отсутствие воды, плохой напор или качество. Журналисты Бел.Ру попросили прокомментировать ситуацию ГУП «Белоблводоканал».
В организации нам отметили, что основная часть обращений поступила от жителей микрорайонов массовой застройки индивидуального жилищного строительства. Данная ситуация сложилась, в первую очередь, из-за увеличения расхода питьевой воды на полив приусадебных участков и, как следствие, недостаточной производительности существующих водозаборных сооружений.
По информации водоканала, в летний период с началом поливочного сезона общее водопотребление по муниципальному образованию выросло более чем в четыре раза.
Всего с 25 по 31 мая больше всего жалоб поступило от жителей села Стрелецкое (в том числе микрорайоны №59, 72, 73, 73/1, 73/2) — 318 обращений, села Таврово (в том числе микрорайоны № 1-10) — 42 обращения, посёлков Северный — 39 обращений и Комсомольский — 36 обращений.
При этом большую часть обращений (318 штук) направили жители села Стрелецкое и микрорайонов №59, 72, 73, 73/1 и 73/2. Основная причина обращений — отсутствие воды, что связано с перебоями подачи электроэнергии на водозабор, которые наблюдались с 25 по 27 мая.
В водоканале отметили, что специалисты « Белгородэнерго» заменили электрооборудование на данном участке. Работы по обеспечению бесперебойным электроснабжением завершили 30 мая. В настоящее время подачу электроэнергии восстановили, централизованная система холодного водоснабжения работает в штатном режиме.
В водоканале отметили, что проблема, связанная с недостаточным водоснабжением или слабым напором воды в жилых массивах Белгородского района, в первую очередь связана с большим одновременным разбором воды жителями ИЖС на полив приусадебных участков. В организации добавили: несмотря на то, что сети и сооружения водоснабжения используют максимальную резервную мощность и работают с предельной нагрузкой, обеспечить всех жителей района бесперебойным водоснабжением невозможно.
В настоящее время для нужд Белгородского района в работу ввели 242 скважины из 244 имеющихся (к двум скважинам доступ в настоящее время ограничен). При этом в зимний период для предоставления жителям района качественной услуги холодного водоснабжения достаточно работы 95 водозаборных скважин. В водоканале отметили, что стабилизировать подачу воды населению возможно только разгрузив систему водоснабжения в пиковые часы водоразбора.
Чтобы избежать проблем с водоснабжением в летний поливочный сезон ГУП «Белоблводоканал» рекомендует абонентам придерживаться общих правил водопотребления:
Не собственник
Дополнительно в водоканале сообщили, что в технических условиях подключения к системе водоснабжения, прописан пункт: «Гарантированное давление в точке подключения — 1,0 атм. в зимнее время, в поливочный сезон свободный напор не гарантирован. Запрещается полив зелёных насаждений непосредственно из водопровода, только из промежуточной ёмкости». А жители эти требования на постоянной основе не исполняют.
А ещё в водоканале отметили, что ГУП не является собственником большей части водопроводной инфраструктуры в микрорайонах ИЖС Белгородского района. Часть сетей и сооружений водоснабжения находятся в хозяйственном ведении ГУП «Фонд поддержки ИЖС». Согласно договорным отношениям, заключённым между ГУП «БОФП ИЖС» и ГУП «Белоблводоканал», ответственность за надлежащее содержание инженерной инфраструктуры, в том числе капитальный ремонт, модернизацию и строительство дополнительных объектов возлагается на собственника данных инженерных коммуникаций.
Вместе с тем в рамках программной деятельности правительство Белгородской области на Стрелецком направлении реализует проект по круглогодичному обеспечению населения качественным и бесперебойным водоснабжением. В водоканале добавили, что с 2021 по 2024 год в Стрелецком и микрорайонах ИЖС Стрелецкое-73, 83 построили три водозаборные скважины, три водоразборные насосные станции, две станции водоподготовки и порядка 50 км сетей водоснабжения.
А в 2024 году в планах построить дополнительные семь водозаборных скважин и 8,5 км сетей водоснабжения. Завершить эти мероприятия планируют в 2025 году.
В настоящее время, чтобы обеспечить людей бесперебойным водоснабжением, в работу ввели все резервные скважины, выполнили регулировку давления на насосных станциях до максимального значения. Там, где возможно, заменили насосное оборудование на агрегаты большей производительности.
В водоканале добавили, что в долгосрочной перспективе для решения проблемы с недостаточным водоснабжением населённых пунктов в министерстве ЖКХ Белгородской области формируется семилетняя программа по реализации мероприятий по строительству дополнительных водозаборов и водопроводных сетей для обеспечения жителей области стабильным и качественным водоснабжением.