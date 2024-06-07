В четыре раза больше: почему у белгородцев возникают проблемы с водоснабжением

Вместе с тем в рамках программной деятельности правительство Белгородской области на Стрелецком направлении реализует проект по круглогодичному обеспечению населения качественным и бесперебойным водоснабжением. В водоканале добавили, что с 2021 по 2024 год в Стрелецком и микрорайонах ИЖС Стрелецкое-73, 83 построили три водозаборные скважины, три водоразборные насосные станции, две станции водоподготовки и порядка 50 км сетей водоснабжения.