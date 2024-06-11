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Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Белгородские автобусы, в которых есть кондиционеры

В ЕТК отреагировали на жалобы белгородцев на невыносимую духоту в автобусах

11 июня 2024, 11:06
Фото: пресс-служба ЕТК
Белгородские автобусы, в которых есть кондиционеры
С наступлением лета в Белгороде жители часто жалуются на отсутствие или слабую работу кондиционеров в автобусах. Пассажирам в очередной раз напомнили о том, что климатической системой оборудован не весь транспорт.

Порадовать жителей Белгорода комфортной поездкой в жаркое время года могут только белые автобусы ЕТК, в которых установлен кондиционер. В компании подчеркнули, что оснащение автобусов климатической системой не сравнится с кондиционером в личном авто.

Летом температуру в общественном транспорте можно понизить только на 2-5 градусов, в сравнении с той, что на улице. На комфортность поездки также влияют погода снаружи и количество остановок в пути, число пассажиров в салоне.

Жалобы белгородцев на духоту в автобусах летом — дело привычное. Ситуацию не раз комментировал в том числе губернатор Вячеслав Гладков.

Будут ли в этом году в белгородских автобусах работать кондиционеры?
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#Анна Щербинина#Общество#Белгородская область#Автобусы#Новости Белгорода#Белгород#Кондиционеры
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