В ЕТК отреагировали на жалобы белгородцев на невыносимую духоту в автобусах

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Порадовать жителей Белгорода комфортной поездкой в жаркое время года могут только белые автобусы ЕТК, в которых установлен кондиционер. В компании подчеркнули, что оснащение автобусов климатической системой не сравнится с кондиционером в личном авто.
Летом температуру в общественном транспорте можно понизить только на 2-5 градусов, в сравнении с той, что на улице. На комфортность поездки также влияют погода снаружи и количество остановок в пути, число пассажиров в салоне.
Жалобы белгородцев на духоту в автобусах летом — дело привычное. Ситуацию не раз комментировал в том числе губернатор Вячеслав Гладков.