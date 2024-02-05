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Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 15:05

Updated Сегодня, 15:05

Завод

«Нас это не устраивает»: белгородцы просят не строить асфальтовый завод в их посёлке

5 февраля 2024, 15:03
Фото: Изображение Midjourney
Завод

Белгородцев не устраивает строительство асфальтового завода в их посёлке

Белгородцы продолжают жаловаться на возможное строительство асфальтового завода в их посёлке и грозятся дойти до президента, если областное правительство не прислушается к их просьбам. С жителями пообещала встретиться глава Белгородского района Анна Куташова.

Жители Политотдельского в Белгородском районе сообщили о переносе из Майского в их населённый пункт завода по производству асфальта. Одна из обратившихся отметила, что белгородцы высказались против размещения завода в их посёлке, однако их желание проигнорировали.

Нам дают отписки, что завод будет находиться в 500 м от жилого дома и все нормы будут соблюдены, но нас это не устраивает! На слушаниях мы предлагали варианты размещения завода вне населённого пункта, а именно через трассу М2 у птицефабрики, где имеются и подъездные пути, и коммуникации. Просим вмешаться в ситуацию и не допустить размещения экологически опасного производства в посёлке.
пишет белгородка

На обращение отреагировала глава Белгородского района Анна Куташова. Она отметила, что «размещение завода планируется в промышленной зоне с соблюдением всех требований действующего законодательства и не предполагает негативного воздействия на жизнедеятельность посёлка».

Однако белгородцы с ответом чиновницы не согласны. Они отмечают, что собрали более 600 подписей с жителей трёх посёлков против размещения завода на территории Политотдельского. Белгородцы пригрозили дойти до президента, если ситуация не решится.

Помимо этого, жители интересуются, где именно находится указанная промышленная зона. «Где у нас в посёлке находится промышленная зона? Близ живописных лесов или водоёмов?» — негодуют белгородцы.

Анна Куташова в свою очередь заверила, что до момента встречи «действий по освоению выбранной площадки» производить не будут. Чиновница также ответила, что промышленная зона в посёлке Политотдельский расположена вдоль главной трассы, где находятся старые очистные сооружения.

Ранее на споры по поводу строительства асфальтового завода обращал внимание губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Белгородцы не хотят жить рядом с асфальтовым заводом
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#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Завод#Новости Белгорода#Жалобы#Белгород#Анна Куташова#Александра Склярова#Политотдельский
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