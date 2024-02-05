«Нас это не устраивает»: белгородцы просят не строить асфальтовый завод в их посёлке

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
Жители Политотдельского в Белгородском районе сообщили о переносе из Майского в их населённый пункт завода по производству асфальта. Одна из обратившихся отметила, что белгородцы высказались против размещения завода в их посёлке, однако их желание проигнорировали.
Нам дают отписки, что завод будет находиться в 500 м от жилого дома и все нормы будут соблюдены, но нас это не устраивает! На слушаниях мы предлагали варианты размещения завода вне населённого пункта, а именно через трассу М2 у птицефабрики, где имеются и подъездные пути, и коммуникации. Просим вмешаться в ситуацию и не допустить размещения экологически опасного производства в посёлке.
пишет белгородка
На обращение отреагировала глава Белгородского района Анна Куташова. Она отметила, что «размещение завода планируется в промышленной зоне с соблюдением всех требований действующего законодательства и не предполагает негативного воздействия на жизнедеятельность посёлка».
Однако белгородцы с ответом чиновницы не согласны. Они отмечают, что собрали более 600 подписей с жителей трёх посёлков против размещения завода на территории Политотдельского. Белгородцы пригрозили дойти до президента, если ситуация не решится.
Помимо этого, жители интересуются, где именно находится указанная промышленная зона. «Где у нас в посёлке находится промышленная зона? Близ живописных лесов или водоёмов?» — негодуют белгородцы.
Анна Куташова в свою очередь заверила, что до момента встречи «действий по освоению выбранной площадки» производить не будут. Чиновница также ответила, что промышленная зона в посёлке Политотдельский расположена вдоль главной трассы, где находятся старые очистные сооружения.
Ранее на споры по поводу строительства асфальтового завода обращал внимание губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.