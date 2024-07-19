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Published Сегодня, 12:52

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

Росприроднадзор: проверки свинокомплекса «Агро-Белогорья» из-за вони не проводились

Росприроднадзор: проверки свинокомплекса «Агро-Белогорья» из-за вони не проводились

19 июля 2024, 12:52
Фото: Изображение Midjourney
«Красногвардейский свинокомплекс-2» располагается в 800 метрах от хутора Куприянов Алексеевского округа. Его жители часто обращаются в различные ведомства с жалобами на неприятные запахи. Редакция Бел.Ру направила запрос о проводимых проверках свинокомплекса.

«Красногвардейский свинокомплекс-2», входящий в ГК «Агро-Белогорье», мешает жить целому хутору из-за вони, а жара всё только усугубляет. Жители пишут жалобы и обращения чиновникам, но даже если проверки и инициируются, то нарушений не находят, а ситуация не меняется.

Журналисты Бел.Ру направили редакционный запрос в Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора, чтобы выяснить, проводило ли ведомство проверки за 2024 год.

В управлении ответили, что на неприятный запах от свинокомплекса в 2024 году им никто не жаловался. Проверки за этот же период не проводились.

Также в управлении уточнили, что ООО «Красногвардейский свинокомплекс-2» относится к объектам, подлежащим региональному государственному экологическому контролю в качестве объекта, который оказывает негативное воздействие на окружающую среду.

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#Алёна Мальцева#Здоровье#Экология#Агро-Белогорье#Проверки#Вонь#Обращения#Жалобы#Неприятный запах#Росприроднадзор
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