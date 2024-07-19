Росприроднадзор: проверки свинокомплекса «Агро-Белогорья» из-за вони не проводились

«Красногвардейский свинокомплекс-2», входящий в ГК «Агро-Белогорье», мешает жить целому хутору из-за вони, а жара всё только усугубляет. Жители пишут жалобы и обращения чиновникам, но даже если проверки и инициируются, то нарушений не находят, а ситуация не меняется.