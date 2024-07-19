Росприроднадзор: проверки свинокомплекса «Агро-Белогорья» из-за вони не проводились

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
«Красногвардейский свинокомплекс-2», входящий в ГК «Агро-Белогорье», мешает жить целому хутору из-за вони, а жара всё только усугубляет. Жители пишут жалобы и обращения чиновникам, но даже если проверки и инициируются, то нарушений не находят, а ситуация не меняется.
Журналисты Бел.Ру направили редакционный запрос в Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора, чтобы выяснить, проводило ли ведомство проверки за 2024 год.
В управлении ответили, что на неприятный запах от свинокомплекса в 2024 году им никто не жаловался. Проверки за этот же период не проводились.
Также в управлении уточнили, что ООО «Красногвардейский свинокомплекс-2» относится к объектам, подлежащим региональному государственному экологическому контролю в качестве объекта, который оказывает негативное воздействие на окружающую среду.