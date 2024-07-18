На свинокомплекс «Агро-Белогорья» жалуется целый хутор, а нарушений нет?

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Жители хутора Куприянов Алексеевского округа задыхаются в домах от жары. Открыть окна не представляется возможным из-за вони, которая, по их утверждениям, идёт от ООО «Красногвардейский свинокомплекс 2». Белгородцы не раз обращались к чиновникам, властям и самому предприятию, входящему в ГК «Агро-Белогорье», с просьбой принять меры, но получали только отписки.
«Начните уже работать по жалобам жителей, пример — цементный завод, сколько лет люди задыхались? И все это происходит из-за вашего бездействия. Вам, наверное, сегодня под дорогой сплит-системой спалось хорошо, а мы четыре ночи уже не спим. Работайте, пожалуйста, на совесть, если ещё осталась, конечно. На благо людей работайте, а не на благо своего благосостояния. Вы госслужащие, а не коммерческая организация, вы, похоже, забыли об этом, затмили вам и глаза, и совесть деньги», — ответила жительница хутора на отписку регионального министра природопользования.
Белгородцы обращались к уполномоченной по правам человека региона, к Росприроднадзору, к главе округа. Писали и коллективные жалобы. Копии ответов имеются в редакции Бел.Ру.
Жители рассказывают, что свинокомплекс относится к 1 классу опасности, расстояние до населённого пункта должно составлять от 1 км, но до хутора Куприянов — 800 метров по дороге, а напрямую — и меньше. Всё потому, по словам местных жителей, что хутор находится в Алексеевском районе, а свинарник — в Красногвардейском, когда его строили, учитывали расстояние до населённых пунктов, которые относятся к Красногвардейскому району, поэтому норму санитарно-защитной зоны не соблюли.
«Происходит медленное отравление организма, от недостатка чистого воздуха, головные боли, а иногда даже и рвота», — рассказала журналистам Бел.Ру жительница.
В свинокомплексе отвечают, что препараты, которые могут уменьшить запах, используются, а их количество постоянно увеличивается, но эффекта жители всё равно не ощущают. Проблему обещают решить и найти более качественные инструменты для борьбы с запахом, но пока результата не видно.
Ещё в 2023 году жителям отвечали в агрохолдинге, что на свинокомплексе увеличили количество используемых для очистки выбросов препаратов.
«Планируется выполнить следующие мероприятия: двукратное увеличение дозировки микробиологического препарата, применяемого на постоянной основе в корпусах и лагунах; внесение агрохимиката в весенне-летний период будет осуществляться при благоприятных погодных условиях (отсутствие высоких температур и ветра, направленного в сторону населенных пунктов)», — сообщили на предприятии.
Министр природопользования по просьбам белгородцев инициировал проверки. В апреле Роман Татаринцев, министр природопользования региона, сообщил, что препараты были внесены с нарушением, поэтому неприятный запах возник.
На коллективную жалобу в июне в министерстве природопользования ответили, что в России нет норм по качеству воздуха:
«В настоящее время в России отсутствует система нормирования запаха в атмосферном воздухе, а его наличие не всегда сопровождается превышением ПДК нормируемых загрязняющих веществ».
При этом проверки проводились и под надзором прокуратуры, но нарушений санитарного законодательства не нашли.
18 июня на место приезжал инспектор по охране почв «Белгородского земельного фонда». В результате обследования нарушений не выявили, но уточнили, что на момент проверки неприятный запах был.
«Красногвардейский свинокомплекс 2» сообщил, что в этот момент производились мероприятия по смыву жидкой и твёрдой фракции навоза из ванн.
«Учитывая розу ветров, а также повышенную температуру воздуха, данные работы привели к возникновению неприятного запаха. Данное явление является временным», — написали ответ на коллективную жалобу в минприродопользования.
Руководству ГК «Агро-Белогорья» рекомендовали сменить биопрепарат-деконструктор для ускоренной переработки навоза, а в министерстве пообещали следить за использованием таких препаратов.
Журналисты Бел.Ру направили запросы в региональное управление Росприроднадзора и к руководству свинокомплекса о принимаемых мерах для защиты граждан.