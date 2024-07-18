На свинокомплекс «Агро-Белогорья» жалуется целый хутор, а нарушений нет?

Жители рассказывают, что свинокомплекс относится к 1 классу опасности, расстояние до населённого пункта должно составлять от 1 км, но до хутора Куприянов — 800 метров по дороге, а напрямую — и меньше. Всё потому, по словам местных жителей, что хутор находится в Алексеевском районе, а свинарник — в Красногвардейском, когда его строили, учитывали расстояние до населённых пунктов, которые относятся к Красногвардейскому району, поэтому норму санитарно-защитной зоны не соблюли.