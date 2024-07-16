«Детей рвёт от запаха»: белгородцы жалуются на сильную вонь от свинокомплекса

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Жители хутора Куприянов Красногвардейского района жалуются на работу местного свинокомплекса. По их словам, от комплекса идёт сильная вонь, из-за чего невозможно открыть окна и проветрить дома во время сильной жары. Руководство производства никак не хочет реагировать на проблему, считают местные жители.
«У соседей маленький ребенок полутора лет рвётся от этого запаха. У меня внучку тоже тянет на рвоту, у самой желудок начинает болеть. Издевательство над живыми людьми. Стоит такая жара, а они, как специально, травят жителей. Почему соответствующие органы, не реагируют на наши жалобы? Прямо уже какое-то отчаяние у жителей. Помогите нам решить этот вопрос, заставить руководство свинокомплекса применять биопрепараты для устранения запаха!» — пишет Татьяна.
На жалобу отреагировал министр природопользования региона Роман Татаринцев. Он отметил, что жалобы от жителей хутора на неприятный запах от свинокомплекса ГК «Агро-Белогорье» поступают не в первый раз. Чиновник заверил, что специалисты уже ищут более эффективный биопрепарат для дальнейшего применения на свинокомплексе.
Также прорабатывается вопрос с землепользователями, прилегающих к животноводческому комплексу, по созданию зелёного барьера — посадки санитарно-защитных лесополос с целью минимизации распространения неприятного запаха от комплекса.
Роман Татаринцев
Однако оставившую жалобу белгородку такой ответ не удовлетворил. По её словам, жители хутора читают «отписки» по поводу препаратов «уже третий год».