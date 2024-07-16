«Детей рвёт от запаха»: белгородцы жалуются на сильную вонь от свинокомплекса

На жалобу отреагировал министр природопользования региона Роман Татаринцев. Он отметил, что жалобы от жителей хутора на неприятный запах от свинокомплекса ГК «Агро-Белогорье» поступают не в первый раз. Чиновник заверил, что специалисты уже ищут более эффективный биопрепарат для дальнейшего применения на свинокомплексе.