Свинокомплекс «Мираторога» получил иск на 2 млн рублей от Росприроднадзора

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Управление по надзору природопользования по Черноземью подало исковое заявление в Арбитражный суд Белгородской области к «СК Короча» на 2 млн 14 тысяч рублей 3 апреля 2024 года. Причины иска не указаны, заседаний ещё не проводилось.
ЗАО «Свинокомплекс Короча» принадлежит группе компаний «Мираторг». Ранее управление росприроднадзора уже проводило в «СК Короча» проверки. В 2020 году специалисты обнаружили три нарушения: по показателям в пробах сбрасываемой воды в сточные воды, а также нарушение правил добычи подземных вод.
Журналисты Бел.Ру направили редакционные запросы о сути нарушении в группу компаний «Мираторг», «Свинокомплекс Короча» и в управление Росприроднадзора.