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Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Свинокомплекс «Мираторога» получил иск на 2 млн рублей от Росприроднадзора

Свинокомплекс «Мираторога» получил иск на 2 млн рублей от Росприроднадзора

5 апреля 2024, 14:05
Фото: 1MI
Какие нарушения нашли на производстве СК «Короча» — неизвестно. По данным в карточке дела сумма иска составляет более 2 млн рублей.

Управление по надзору природопользования по Черноземью подало исковое заявление в Арбитражный суд Белгородской области к «СК Короча» на 2 млн 14 тысяч рублей 3 апреля 2024 года. Причины иска не указаны, заседаний ещё не проводилось.

ЗАО «Свинокомплекс Короча» принадлежит группе компаний «Мираторг». Ранее управление росприроднадзора уже проводило в «СК Короча» проверки. В 2020 году специалисты обнаружили три нарушения: по показателям в пробах сбрасываемой воды в сточные воды, а также нарушение правил добычи подземных вод.

Журналисты Бел.Ру направили редакционные запросы о сути нарушении в группу компаний «Мираторг», «Свинокомплекс Короча» и в управление Росприроднадзора.

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#Короча#Нарушения#Мираторг#Арбитражный суд#Проверки#Белгород#Росприроднадзор#Свинокомплекс короча#Белгородский бизнес#Алёна Мальцева
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