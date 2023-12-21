В Сети сообщают о пострадавшем в результате обстрела белгородском свинокомплексе

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
19 декабря ВСУ обстреляли село Вязовое в Краснояружском районе. Как выяснилось, в селе мог пострадать свинокомплекс. По информации местного Telegram-канала, снарядом пробило крышу.
Источник пишет, что, по предварительным данным, есть жертвы среди животных. Из работников никто не пострадал.
О том, что населённый пункт попал под обстрел, ранее сообщал губернатор Вячеслав Гладков. На тот момент было известно, что повреждения получила линия электропередачи, но никто не пострадал. По поводу свинокомплекса власти региона ничего не сообщали.
17 декабря Краснояружский район тоже был под обстрелом. В результате атаки противника шесть домов получили повреждения. Один из них был разрушен полностью. Среди жителей никто не пострадал.