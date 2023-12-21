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Published Сегодня, 14:10

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Updated Сегодня, 14:12

Обстрел Вязового в Белгородской области

В Сети сообщают о пострадавшем в результате обстрела белгородском свинокомплексе

21 декабря 2023, 14:10
Фото: t.me/krasnaya_yaruga31
Обстрел Вязового в Белгородской области

Снаряд пробил крышу свинокомплекса в Белгородской области

На днях ВСУ атаковали село Вязовое в Краснояружском районе. Как сообщают в местном Telegram-канале «Красная Яруга», снаряд пробил крышу свинокомплекса. Работники не пострадали, но животные могли погибнуть.
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Обстрел

19 декабря ВСУ обстреляли село Вязовое в Краснояружском районе. Как выяснилось, в селе мог пострадать свинокомплекс. По информации местного Telegram-канала, снарядом пробило крышу.

Источник пишет, что, по предварительным данным, есть жертвы среди животных. Из работников никто не пострадал.

О том, что населённый пункт попал под обстрел, ранее сообщал губернатор Вячеслав Гладков. На тот момент было известно, что повреждения получила линия электропередачи, но никто не пострадал. По поводу свинокомплекса власти региона ничего не сообщали.

17 декабря Краснояружский район тоже был под обстрелом. В результате атаки противника шесть домов получили повреждения. Один из них был разрушен полностью. Среди жителей никто не пострадал.

Обстрел Вязового в Белгородской областиОбстрел Вязового в Белгородской области
Обстрел Вязового в Белгородской областиОбстрел Вязового в Белгородской области
Обстрел Вязового в Белгородской области
Фото: t.me/krasnaya_yaruga31
Белгородское село попало под обстрел ВСУ
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#Белгородская область#Происшествия#Свинокомплекс#Краснояружский район#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Обстрел#Приграничье#Скот#Обстрел ВСУ
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