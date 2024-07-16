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Modified Сегодня, 05:28

Updated Сегодня, 05:28

Загрязнение воздуха

Завод «Знак Кофе» не даёт дышать жителям Пушкарного? Что говорят РПН и власти района

16 июля 2024, 05:28
Фото: Изображение Midjourney
Загрязнение воздуха

РПН и власти Белгородского района ответили на жалобы на «Знак Кофе»

Росприроднадзор и администрация Белгородского района заявили, что проверок «ТД „Знак Кофе“ ранее не было, как и жалоб в РПН. Как там объяснили, компания не подлежит экологическому госнадзору и имеет право использовать земельный участок для производства кофе без нарушений законодательства.

В Пушкарном местные жители озабочены уже двухлетней для их села проблемой — заводом по производству кофе. Как они сами его называют — «вопрос по кофе».

В чём проблема?

Как написал один из них, все жители второй год страдают из-за завода «Торговый дом „Знак Кофе““ на улице Центральной, 19А. Учредитель и руководитель компании — Чаплыгин Денис Вадимович. В домах невозможно открыть окна из-за шума и гари в воздухе, которая вызывает бронхоспазмы и наносит вред здоровью человека“, дети, как пишет мужчина, даже не могут выйти погулять.

На жалобу под постом на странице Вячеслава Гладкова ответили Анна Куташова, глава Белгородского района, и Роман Татаринцев, министр природопользования Белгородской области. Глава посоветовала обратиться в министерство и РПН для проверки ими воздуха, а Татаринцев сообщил, что коллективная жалоба белгородцев из Пушкарного уже направлена в РПН для рассмотрения возможности «организации проверочных мероприятий по контролю качества атмосферного воздуха».

Главе и министру ответили новым вопросом — почему «администрация Белгородского района дала статус этим землям „промышленная зона“» и «не выделила санитарную зону». Как считает автор комментария, «без СК РФ этот вопрос не решится».

Жалоба жителей села ПушкарноеЖалоба жителей села Пушкарное
Жалоба жителей села ПушкарноеЖалоба жителей села Пушкарное
Жалоба жителей села ПушкарноеЖалоба жителей села Пушкарное
Жалоба жителей села ПушкарноеЖалоба жителей села Пушкарное
Жалоба жителей села ПушкарноеЖалоба жителей села Пушкарное
Жалоба жителей села Пушкарное

Ответ Росприроднадзора

Центрально-Чернозёмное межрегиональное управление Росприроднадзора ответило на запрос редакции Бел.Ру, что в 2023 и в прошедший периода 2024 года проверок ООО «ТД „Знак Кофе“» не проводилось, а заявлений и жалоб не поступало.

Управление дополнило — в соответствии с постановлением правительства РФ «О федеральном государственном экологическом контроле (надзоре)» компания не входит в список объектов, подлежащих экологическому госнадзору.

Ответ администрации Белгородского района

Также редакция Бел.Ру обратилась к администрации Белгородского района. Там сообщили, что компания в списке юрлиц зарегистрирована с 31 декабря 2020 года. Завод по производству кофе занимает земельный участок в 5962 м², а право собственности зарегистрировано 28 декабря 2022 года:

«Согласно сведениям ЕГРН <…> участок с видом разрешенного использования для производственных целей, расположенный по адресу: Белгородская область, Белгородский район, с. Пушкарное, ул. Центральная, 19а, принадлежит на праве собственности ООО „ТД ‚Знак Кофе‘“» Дата присвоения кадастрового номера 07.05.2010».
Земельный участок, занимаемый ООО «ТД „Знак Кофе“»Земельный участок, занимаемый ООО «ТД „Знак Кофе“»
Земельный участок, занимаемый ООО «ТД „Знак Кофе“»
Фото: Открытая кадастровая карта в формате Яндекс.Карты

Как далее объяснили в администрации района, он образован из земельного участка площадью 262 627 м². Этот участок также выделен для производственных целей, принадлежащего на праве общей долевой собственности физических лиц и ООО «Агро „Пушкарное““. Первичные планы землепользования и застройки Пушкарного утверждены приказами от 17 июня 2011 года.

«Согласно сведениям ЕГРН о переходе прав на объект недвижимости с 18.05.2010 собственником земельного участка с кадастровым номером 31:15:0615013:26 являлось физическое лицо. Администрация Белгородского района, а также администрация сельского поселения каких-либо решений о предоставлении земельного участка, указанного выше, не принимали. Также, администрация Белгородского района разрешение на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства не выдавала», — указано в ответе на официальный запрос.
Земельный участок, из которого сформировалась территория завода по производству кофеЗемельный участок, из которого сформировалась территория завода по производству кофе
Земельный участок, из которого сформировалась территория завода по производству кофе
Фото: Информационный онлайн-сервис проверки недвижимости

Как оказалось, согласно правилам землепользования и застройки Пушкарного от 05.03.2021 года, участок расположен в границах зоны П-5 — зона производственно-коммунальных объектов 5 класса вредности. На кадастровый учёт он поставлен с 7 мая 2010 года для производственных целей. Классификатор видов разрешённого использования земельных участков утверждён Минэкономразвития России и допускает размещение объектов пищевой промышленности в указанном месте.

«Таким образом, вид разрешённого использования земельного участка „Пищевая промышленность“ (код 6.4 Классификатора) допускает деятельность, осуществляемую собственником. В действиях собственника указанного земельного участка нарушений действующего земельного законодательства, выражающихся в нецелевом использовании земельного участка — не установлено».

Согласно отчёту СПАРК, Чаплыгин Денис Вадимович действительно является учредителем и руководителем завода по производству кофе в Пушкарном. Доходы фирмы в 2023 году составили 492 млн 653 тысяч рублей, а расходы — 472 млн 979 тысяч рублей. Чистая прибыль микропредприятия в 2023 году составила 9,9 млн рублей, сумма чистых активов — 50 млн 355 тысяч рублей.

Также ООО «ТД „Знак Кофе“» является участником одного арбитражного дела, а в прошлом, т. е. в завершённых делах, — участником пяти. Все пять, как указано, внесены в категорию «исполнение обязательств по договорам». В одном случае компания участвовала в качестве ответчика, сумма дела которого составляла 4 087 674 рубля, в остальных четырёх — в качестве истца.

В Пушкарном белгородцы жалуются на завод «Знак Кофе» и требуют чистый воздух
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