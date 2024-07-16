Завод «Знак Кофе» не даёт дышать жителям Пушкарного? Что говорят РПН и власти района

Как написал один из них, все жители второй год страдают из-за завода «Торговый дом „Знак Кофе““ на улице Центральной, 19А. Учредитель и руководитель компании — Чаплыгин Денис Вадимович. В домах невозможно открыть окна из-за шума и гари в воздухе, которая „вызывает бронхоспазмы и наносит вред здоровью человека“, дети, как пишет мужчина, даже не могут выйти погулять.