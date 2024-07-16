Завод «Знак Кофе» не даёт дышать жителям Пушкарного? Что говорят РПН и власти района

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
В Пушкарном местные жители озабочены уже двухлетней для их села проблемой — заводом по производству кофе. Как они сами его называют — «вопрос по кофе».
Как написал один из них, все жители второй год страдают из-за завода «Торговый дом „Знак Кофе““ на улице Центральной, 19А. Учредитель и руководитель компании — Чаплыгин Денис Вадимович. В домах невозможно открыть окна из-за шума и гари в воздухе, которая „вызывает бронхоспазмы и наносит вред здоровью человека“, дети, как пишет мужчина, даже не могут выйти погулять.
На жалобу под постом на странице Вячеслава Гладкова ответили Анна Куташова, глава Белгородского района, и Роман Татаринцев, министр природопользования Белгородской области. Глава посоветовала обратиться в министерство и РПН для проверки ими воздуха, а Татаринцев сообщил, что коллективная жалоба белгородцев из Пушкарного уже направлена в РПН для рассмотрения возможности «организации проверочных мероприятий по контролю качества атмосферного воздуха».
Главе и министру ответили новым вопросом — почему «администрация Белгородского района дала статус этим землям „промышленная зона“» и «не выделила санитарную зону». Как считает автор комментария, «без СК РФ этот вопрос не решится».
Центрально-Чернозёмное межрегиональное управление Росприроднадзора ответило на запрос редакции Бел.Ру, что в 2023 и в прошедший периода 2024 года проверок ООО «ТД „Знак Кофе“» не проводилось, а заявлений и жалоб не поступало.
Управление дополнило — в соответствии с постановлением правительства РФ «О федеральном государственном экологическом контроле (надзоре)» компания не входит в список объектов, подлежащих экологическому госнадзору.
Также редакция Бел.Ру обратилась к администрации Белгородского района. Там сообщили, что компания в списке юрлиц зарегистрирована с 31 декабря 2020 года. Завод по производству кофе занимает земельный участок в 5962 м², а право собственности зарегистрировано 28 декабря 2022 года:
«Согласно сведениям ЕГРН <…> участок с видом разрешенного использования для производственных целей, расположенный по адресу: Белгородская область, Белгородский район, с. Пушкарное, ул. Центральная, 19а, принадлежит на праве собственности ООО „ТД ‚Знак Кофе‘“» Дата присвоения кадастрового номера 07.05.2010».
Как далее объяснили в администрации района, он образован из земельного участка площадью 262 627 м². Этот участок также выделен для производственных целей, принадлежащего на праве общей долевой собственности физических лиц и ООО «Агро „Пушкарное““. Первичные планы землепользования и застройки Пушкарного утверждены приказами от 17 июня 2011 года.
«Согласно сведениям ЕГРН о переходе прав на объект недвижимости с 18.05.2010 собственником земельного участка с кадастровым номером 31:15:0615013:26 являлось физическое лицо. Администрация Белгородского района, а также администрация сельского поселения каких-либо решений о предоставлении земельного участка, указанного выше, не принимали. Также, администрация Белгородского района разрешение на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства не выдавала», — указано в ответе на официальный запрос.
Как оказалось, согласно правилам землепользования и застройки Пушкарного от 05.03.2021 года, участок расположен в границах зоны П-5 — зона производственно-коммунальных объектов 5 класса вредности. На кадастровый учёт он поставлен с 7 мая 2010 года для производственных целей. Классификатор видов разрешённого использования земельных участков утверждён Минэкономразвития России и допускает размещение объектов пищевой промышленности в указанном месте.
«Таким образом, вид разрешённого использования земельного участка „Пищевая промышленность“ (код 6.4 Классификатора) допускает деятельность, осуществляемую собственником. В действиях собственника указанного земельного участка нарушений действующего земельного законодательства, выражающихся в нецелевом использовании земельного участка — не установлено».
Согласно отчёту СПАРК, Чаплыгин Денис Вадимович действительно является учредителем и руководителем завода по производству кофе в Пушкарном. Доходы фирмы в 2023 году составили 492 млн 653 тысяч рублей, а расходы — 472 млн 979 тысяч рублей. Чистая прибыль микропредприятия в 2023 году составила 9,9 млн рублей, сумма чистых активов — 50 млн 355 тысяч рублей.
Также ООО «ТД „Знак Кофе“» является участником одного арбитражного дела, а в прошлом, т. е. в завершённых делах, — участником пяти. Все пять, как указано, внесены в категорию «исполнение обязательств по договорам». В одном случае компания участвовала в качестве ответчика, сумма дела которого составляла 4 087 674 рубля, в остальных четырёх — в качестве истца.