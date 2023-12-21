Белгородцы не хотят жить рядом с асфальтовым заводом

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Жители Политотдельского в Белгородском районе не хотят жить рядом с асфальтовым заводом, поэтому выступили против его строительства. О ситуации белгородцы сообщили губернатору Вячеславу Гладкову.
Главе региона рассказали, что руководитель муниципалитета Анна Куташова в своём прямом эфире сообщила людям, что в посёлке построят асфальтовый завод на месте старых очистных.
«До ближайшего жилого дома — 600 метров, не говоря уже о лесном массиве. Сказали, что никаких нарушений не выявлено, хотя там санитарная зона. Жители посёлка Политотдельский против строительства данного объекта», — рассказали белгородцы.
Однако губернатор ответил, что о строительстве объекта известно уже давно. Соответствующее решение ещё полтора года назад принимал экс-глава района Владимир Перцев. Однако Куташова встретится с жителями и обсудит этот вопрос.