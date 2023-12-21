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Published Сегодня, 14:33

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Updated Сегодня, 14:35

Завод

Белгородцы не хотят жить рядом с асфальтовым заводом

21 декабря 2023, 14:33
Фото: 1MI
Завод

Жители Белгородского района выступили против строительства асфальтового завода

Жители Политотдельского в Белгородском районе обратились к губернатору и заявили, что против строительства асфальтового завода. Но оказалось, что решение ещё полтора года назад принял экс-глава муниципалитета Владимир Перцев, сообщил Вячеслав Гладков в прямом эфире.

Жители Политотдельского в Белгородском районе не хотят жить рядом с асфальтовым заводом, поэтому выступили против его строительства. О ситуации белгородцы сообщили губернатору Вячеславу Гладкову.

Главе региона рассказали, что руководитель муниципалитета Анна Куташова в своём прямом эфире сообщила людям, что в посёлке построят асфальтовый завод на месте старых очистных.

«До ближайшего жилого дома — 600 метров, не говоря уже о лесном массиве. Сказали, что никаких нарушений не выявлено, хотя там санитарная зона. Жители посёлка Политотдельский против строительства данного объекта», — рассказали белгородцы.

Однако губернатор ответил, что о строительстве объекта известно уже давно. Соответствующее решение ещё полтора года назад принимал экс-глава района Владимир Перцев. Однако Куташова встретится с жителями и обсудит этот вопрос.

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#Белгородская область#Белгородский район#Завод#Обращение#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Владимир перцев#Асфальтовый завод#Анна Куташова#Политотдельский
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