Гладкову пожаловались на неприятный запах от выбросов завода под Белгородом

Posted Сегодня, 18:08
Published Сегодня, 18:08
Modified Сегодня, 18:10
Updated Сегодня, 18:10
В ходе вечернего эфира житель «Разумного-54» пожаловался Вячеславу Гладкову на выбросы с завода: «Уже лет семь бьёмся. Нам его штурмом взять? Вчера была такая вонь, что на улице было невозможно находиться».
Губернатор сообщил, что завтра в ИЖС приедет министр природопользования региона.
По нашей информации, данный завод установил в этом году дополнительное оборудование, которое позволяет в рамках действующего производства запахам за пределы производственных помещений не выходить. Разберёмся, я надеюсь, что работу над ошибками после истории с цемзаводом все сделали. Посмотрим, может нам установить в таких населённых пунктах там, где есть жалобы с запахом, постоянные точки контроля.
Вячеслав Гладков