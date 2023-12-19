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Published Сегодня, 18:08

Modified Сегодня, 18:10

Updated Сегодня, 18:10

Гладкову пожаловались на неприятный запах от выбросов завода под Белгородом

Гладкову пожаловались на неприятный запах от выбросов завода под Белгородом

19 декабря 2023, 18:08
Фото: Midjourney
Жители ИЖС «Разумное-54» попросили губернатора разобраться с этом проблемой.

В ходе вечернего эфира житель «Разумного-54» пожаловался Вячеславу Гладкову на выбросы с завода: «Уже лет семь бьёмся. Нам его штурмом взять? Вчера была такая вонь, что на улице было невозможно находиться».

Губернатор сообщил, что завтра в ИЖС приедет министр природопользования региона.

По нашей информации, данный завод установил в этом году дополнительное оборудование, которое позволяет в рамках действующего производства запахам за пределы производственных помещений не выходить. Разберёмся, я надеюсь, что работу над ошибками после истории с цемзаводом все сделали. Посмотрим, может нам установить в таких населённых пунктах там, где есть жалобы с запахом, постоянные точки контроля.
Вячеслав Гладков
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#Общество#Белгородская область#Завод#Неприятный запах#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина
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