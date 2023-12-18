«Оазис» вместо пыли: цемзавод в Белгороде хотели закрыть восемь лет назад

Белгородцы жаловались на выбросы от цемзавода ещё в 2015 году

Ещё восемь лет назад, в 2015 году, белгородцев возмущала ситуация с пылью от цемзавода. Тогда бывший губернатор области Евгений Савченко планировал закрыть предприятие и открыть на его месте технопарк, но в мэрии сообщали, что никаких нарушений в цемзаводе выявлено не было.