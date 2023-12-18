«Оазис» вместо пыли: цемзавод в Белгороде хотели закрыть восемь лет назад

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Журналисты «Фонаря» выяснили, что белгородский цемзавод должны были закрыть ещё восемь лет назад. В то время экс-губернатор региона Евгений Савченко планировал построить на территории завода технопарк и сделать «оазис», поскольку считал предприятие «главным экологическим раздражителем».
Однако планам не суждено было сбыться: в мэрии отвечали, что в выбросах цемзавода не было выявлено превышений концентрации загрязняющих веществ. Тогда мониторинг осуществлял Центр лабораторных анализов и технических измерений по Белгородской области, главу которого в 2023 году обвинили в посредничестве во взятке. Предполагается, что Елена Аленина помогла бывшему гендиректору цемзавода Эдуарду Андросову передать взятку в размере 500 тыс. рублей.
Тем не менее Евгений Савченко вплоть до ухода с поста не бросал мысль о закрытии цементного завода. Сам же Андросов на жалобы белгородцев на пыль на подоконниках утверждал, что вызовет клининг жителям, если те смогут доказать вину цемзавода.
Напомним, что Эдуарда Андросова поместили под домашний арест на время расследования, а в ходе проверки в цемзаводе обнаружили 29 нарушений в области охраны атмосферного воздуха. В настоящий момент исполняющим обязанности гендиректора завода стал Вадим Шаблицкий.