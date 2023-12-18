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Пыль от цемзавода в 2015 году

«Оазис» вместо пыли: цемзавод в Белгороде хотели закрыть восемь лет назад

18 декабря 2023, 09:14
Фото: «Фонарь»
Пыль от цемзавода в 2015 году

Белгородцы жаловались на выбросы от цемзавода ещё в 2015 году

Ещё восемь лет назад, в 2015 году, белгородцев возмущала ситуация с пылью от цемзавода. Тогда бывший губернатор области Евгений Савченко планировал закрыть предприятие и открыть на его месте технопарк, но в мэрии сообщали, что никаких нарушений в цемзаводе выявлено не было.

Журналисты «Фонаря» выяснили, что белгородский цемзавод должны были закрыть ещё восемь лет назад. В то время экс-губернатор региона Евгений Савченко планировал построить на территории завода технопарк и сделать «оазис», поскольку считал предприятие «главным экологическим раздражителем».

Однако планам не суждено было сбыться: в мэрии отвечали, что в выбросах цемзавода не было выявлено превышений концентрации загрязняющих веществ. Тогда мониторинг осуществлял Центр лабораторных анализов и технических измерений по Белгородской области, главу которого в 2023 году обвинили в посредничестве во взятке. Предполагается, что Елена Аленина помогла бывшему гендиректору цемзавода Эдуарду Андросову передать взятку в размере 500 тыс. рублей.

Тем не менее Евгений Савченко вплоть до ухода с поста не бросал мысль о закрытии цементного завода. Сам же Андросов на жалобы белгородцев на пыль на подоконниках утверждал, что вызовет клининг жителям, если те смогут доказать вину цемзавода.

Напомним, что Эдуарда Андросова поместили под домашний арест на время расследования, а в ходе проверки в цемзаводе обнаружили 29 нарушений в области охраны атмосферного воздуха. В настоящий момент исполняющим обязанности гендиректора завода стал Вадим Шаблицкий.

Пыль от цемзавода в 2015 годуПыль от цемзавода в 2015 году
Ответ мэрии по цемзаводуОтвет мэрии по цемзаводу
Пыль от цемзавода в 2015 году
Фото: "Фонарь"
Не только пыль, но и токсичные газы: что ещё нашли в выбросах цемзавода в Белгороде?
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