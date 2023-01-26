В Белгородской области загорелся неработающий завод

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
В Ивне загорелся неработающий завод. Сообщение о задымлении в пожарную часть поступило в 15:14. Оно началось во время ремонтных работ. Пожар ликвидировали. Никаких угроз больше нет.
Ранее сообщалось, что с начала недели в регионе в огне погибли три человека. Трагедии произошли в Белгороде, Краснояружском районе и Валуйском горокруге.
Напомним, до этого стало известно о гибели ещё двоих белгородцев во время пожара в доме. Несчастный случай произошёл 16 января в селе Новый Посёлок Ивнянского района.