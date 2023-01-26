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Posted Сегодня, 13:53

Published Сегодня, 13:53

Modified Сегодня, 13:55

Updated Сегодня, 13:55

В Белгородской области загорелся неработающий завод

26 января 2023, 13:53
Фото: "Белгород-Молния"
На территории предприятия началось задымление во время ремонтных работ. Никаких угроз на текущий момент нет, сообщили в региональном ГУ МЧС.
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Пожар

В Ивне загорелся неработающий завод. Сообщение о задымлении в пожарную часть поступило в 15:14. Оно началось во время ремонтных работ. Пожар ликвидировали. Никаких угроз больше нет.

Ранее сообщалось, что с начала недели в регионе в огне погибли три человека. Трагедии произошли в Белгороде, Краснояружском районе и Валуйском горокруге.

Напомним, до этого стало известно о гибели ещё двоих белгородцев во время пожара в доме. Несчастный случай произошёл 16 января в селе Новый Посёлок Ивнянского района.

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#Пожар#Происшествия#Белгородская область#Ивня#Завод#Наталья Корявых
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