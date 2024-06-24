То дорого, то не везут: что белгородцев возмущает в работе такси из-за обстрелов?

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Впервые автобусы начали стоять на протяжении всей длительности ракетной опасности в феврале 2024 года: тогда для перевозчиков выпустили определённый регламент действий. Но больше всего белгородцев удивил трёхчасовой простой автобусов: произошло это с 08:37 до 12:05, когда большинству нужно было ехать на работу.
Многие, не дождавшись отправления, решили вызвать такси, но оказались поражены стоимостью одной поездки. После этого случая количество жалоб в интернете многократно возросло, но сделать с этим региональные власти ничего не могут: по словам министра автомобильных дорог и транспорта Сергея Евтушенко, цены перевозчики устанавливают самостоятельно. Но свои жалобы пассажиры могут направить в Роспотребнадзор: возможно, там смогут решить возникшие проблемы.
С ещё более долгим простоем автобусов белгородцы столкнулись 12 марта: тогда общественный транспорт стоял с пяти часов утра почти до вечера. Многим жителям оставалось либо идти пешком, либо вызывать такси, но цены снова всех шокировали, что породило ещё большее количество жалоб.
Тогда на жалобы отреагировала автор Telegram-канала «Бабское такси». Она объяснила, что в ракетную опасность многие таксисты не хотят ехать, чтобы не подвергать опасности свои жизни: «Машин нет, в ракетную опасность никто ехать не хочет, вот вам и повышенный спрос и конские цены у агрегатора. И ещё: вы хотите, чтоб под ракетами вас за 100 рублей катали? Таксист не человек? Он тоже заработок теряет».
Но и простой автобусов не единственная проблема: некоторые таксисты отказывались возить пассажиров из-за отсутствующих в пунктах назначений укрытий, поскольку во время обстрелов спрятаться было просто негде. Однако эту проблему удалось решить: в Белгороде и Белгородском районе расставили большее количество укрытий.
После московской трагедии в «Крокус Сити Холле», где таксисты бесплатно увозили с места происшествия людей, белгородцы стали просить о такой же мере поддержки. Спустя время их услышали: с 27 марта «Яндекс. Такси» пообещало в полном объёме возвращать стоимость поездок из опасных районов Белгорода, Воронежа и других городов.
13 мая журналисты «Открытого Белгорода» уточнили эту информацию у министра транспорта: тот, по их данным, подтвердил, что стоимость поездок во время ракетных опасностей будет возвращаться пассажирам в течение трёх дней.
Однако в июне жители заметили, что оплата не возвращается, поэтому оставили свою жалобу в соцсетях. На неё снова ответил Сергей Евтушенко, однако в этот раз он сообщил, что деньги вернут только в том случае, если в регионе произойдёт ЧП и понадобится экстренная эвакуация.
При этом не у всех жителей Белгородской области есть претензии к работе такси. Так, в Шебекино многие таксисты едут охотно: по словам одной жительницы, долго ждать машину не приходится, несмотря на неспокойную там оперативную обстановку. Всё дело в том, что стоимость поездки от Шебекино до Белгорода значительно выше, чем по областному центру, даже если километраж такой же, поэтому и водителям в зарплату уйдёт сумма побольше.
Но по всему ли так региону, ответить сложно. Например, водители такси часто отказываются довозить пассажиров до приграничных поселений Белгородского района, которые практически ежедневно попадают в сводку обстрелов.
Однако с такими проблемами сталкиваются и жители Белгорода, которые пробуют вызвать такси в спокойный вечер без ракетных опасностей. Так, автор Telegram-канала «Маслов» в полночь на протяжении получаса пытался вызвать такси, но все его попытки оказались безуспешными — пришлось идти пешком.
Получается, что неспокойная оперативная обстановка давит и на жителей, и на таксистов одновременно. Одни либо не могут найти такси на свой адрес, либо платят слишком большую цену, другие — либо отказываются от работы из-за ракетной опасности и маленькой прибыли, либо рискуют жизнью с более-менее приемлемым для них ценником.
Решится ли эта проблема в ближайшее время или придётся ждать конца СВО, непонятно. Но привыкать к нынешним реалиям пришлось всем.