То дорого, то не везут: что белгородцев возмущает в работе такси из-за обстрелов?

При этом не у всех жителей Белгородской области есть претензии к работе такси. Так, в Шебекино многие таксисты едут охотно: по словам одной жительницы, долго ждать машину не приходится, несмотря на неспокойную там оперативную обстановку. Всё дело в том, что стоимость поездки от Шебекино до Белгорода значительно выше, чем по областному центру, даже если километраж такой же, поэтому и водителям в зарплату уйдёт сумма побольше.