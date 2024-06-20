Секрет? Власти не рассказали подробности установки защиты от дронов на автобусах

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Как сообщил губернатор в начале июня, на пассажирских автобусах в приграничье установят средства радиоэлектронной борьбы. Оборудование должно было поступить в течение двух недель.
Журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в правительство, чтобы выяснить, что из себя будет представлять антидроновая защита для пассажирских автобусов, сколько автобусов обезопасят, за чей счёт будет проходить оснащение, сколько средств на это потребуется и в какие сроки планируется завершить работу. Но власти на эти вопросы не ответили.
В официальном ответе регионального правительства было сказано, что запрашиваемая информация не предназначена для открытой публикации в СМИ в целях соблюдения безопасности.
Примечательно, что ранее власти рассказали нам подробности установки антидроновой защиты на сельскохозяйственной технике.