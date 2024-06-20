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Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

Секрет? Власти не рассказали подробности установки защиты от дронов на автобусах

Секрет? Власти не рассказали подробности установки защиты от дронов на автобусах

20 июня 2024, 11:30
Фото: 1MI
Общественный транспорт оснастят средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков во время оперативного совещания. Журналисты Бел.Ру попытались выяснить подробности, но власти рассказывать отказались.

Как сообщил губернатор в начале июня, на пассажирских автобусах в приграничье установят средства радиоэлектронной борьбы. Оборудование должно было поступить в течение двух недель.

Журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в правительство, чтобы выяснить, что из себя будет представлять антидроновая защита для пассажирских автобусов, сколько автобусов обезопасят, за чей счёт будет проходить оснащение, сколько средств на это потребуется и в какие сроки планируется завершить работу. Но власти на эти вопросы не ответили.

В официальном ответе регионального правительства было сказано, что запрашиваемая информация не предназначена для открытой публикации в СМИ в целях соблюдения безопасности.

Примечательно, что ранее власти рассказали нам подробности установки антидроновой защиты на сельскохозяйственной технике.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Правительство#Безопасность#Автобусы#Эксклюзив#Журналисты#Белгород#Губернатор Вячеслав Гладков#Радиоэлектронная борьба
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