Секрет? Власти не рассказали подробности установки защиты от дронов на автобусах

Журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в правительство, чтобы выяснить, что из себя будет представлять антидроновая защита для пассажирских автобусов, сколько автобусов обезопасят, за чей счёт будет проходить оснащение, сколько средств на это потребуется и в какие сроки планируется завершить работу. Но власти на эти вопросы не ответили.