Яндекс вернет полную стоимость поездок на такси в случае массовых эвакуаций

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Сервис будет в сотрудничестве с городскими властями определять зоны и время эвакуации и автоматически возвращать деньги всем, кто воспользовался такси, чтобы покинуть опасный район.
Возврат средств Яндекс проведет полностью за свой счет — заработок водителей будет сохранен. Сервис будет возвращать деньги в течение трех дней на банковские карты, с которых списывалась стоимость поездки, или промокодом, если поездка была за наличные.
Инициатива начнет действовать с 27 марта во всех городах, где работает сервис. Пассажирам, которые после 10 марта использовали такси для срочной эвакуации из опасных районов в Белгороде, Воронеже и других, в полном объеме вернут деньги за такие поездки в течение недели.