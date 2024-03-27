Яндекс вернет полную стоимость поездок на такси в случае массовых эвакуаций

Инициатива начнет действовать с 27 марта во всех городах, где работает сервис. Пассажирам, которые после 10 марта использовали такси для срочной эвакуации из опасных районов в Белгороде, Воронеже и других, в полном объеме вернут деньги за такие поездки в течение недели.