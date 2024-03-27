Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:40

Published Сегодня, 09:40

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

Яндекс вернет полную стоимость поездок на такси в случае массовых эвакуаций

Яндекс вернет полную стоимость поездок на такси в случае массовых эвакуаций

27 марта 2024, 09:40
Фото: 1MI
Яндекс Такси будет возвращать пассажирам полную стоимость поездок на такси в случаях вынужденных массовых эвакуаций из районов чрезвычайных ситуаций или катастроф.

Сервис будет в сотрудничестве с городскими властями определять зоны и время эвакуации и автоматически возвращать деньги всем, кто воспользовался такси, чтобы покинуть опасный район.

Возврат средств Яндекс проведет полностью за свой счет — заработок водителей будет сохранен. Сервис будет возвращать деньги в течение трех дней на банковские карты, с которых списывалась стоимость поездки, или промокодом, если поездка была за наличные.

Инициатива начнет действовать с 27 марта во всех городах, где работает сервис. Пассажирам, которые после 10 марта использовали такси для срочной эвакуации из опасных районов в Белгороде, Воронеже и других, в полном объеме вернут деньги за такие поездки в течение недели.

Подпишитесь
Своя реальность: как жители Белгородской области «живут» в давно не существующем СССР
Сегодня, 06:56
Ипотечные каникулы, доплаты, правовой статус: Мишустина просят о помощи белгородцам
Сегодня, 09:44
«Не разобрались, а брызжете слюной»: Кашеварова — о речи Соловьёва про белгородцев
Сегодня, 07:51
«Бик Сити» включен в перечень рекомендуемых подрядных организаций Россельхозбанка
Сегодня, 07:21
846 сотрудников «Белгородэнерго» овладели навыками тактической медицины
Сегодня, 09:55
"