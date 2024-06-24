После обстрела с жертвами в Севастополе ввели режим ЧС регионального характера

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Режим чрезвычайной ситуации регионального характера в Севастополе будет действовать с 23 июня до особого распоряжения. Процесс ликвидации ЧС взял на контроль первый вице-губернатор крымского города.
Напомним, что вчера, 23 июня, ВСУ обстреляли Севастополь: четыре американские ракеты ATACMS удалось сбить ПВО, но пятая отклонилась от курса и взорвалась в воздухе, а её обломки упали на пляж, где отдыхало множество людей. На сегодняшний день известно о четырёх погибших, среди которых пожилая женщина, а также трёхлетняя и девятилетняя девочки. Пострадал ещё 151 человек, 82 из них пришлось госпитализировать.
О случившемся уже узнал президент страны Владимир Путин: он находится на связи с соцблоком кабмина и военными. В США же пока никак не прокомментировали произошедшее.