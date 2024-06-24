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Published Сегодня, 09:17

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Updated Сегодня, 09:23

После обстрела с жертвами в Севастополе ввели режим ЧС регионального характера

После обстрела с жертвами в Севастополе ввели режим ЧС регионального характера

24 июня 2024, 09:17
Фото: 1MI
Режим будет действовать до особого распоряжения, сообщает УтроNews. В результате вчерашней атаки погибли четверо, пострадал 151 человек.
Сюжет
Обстрел

Режим чрезвычайной ситуации регионального характера в Севастополе будет действовать с 23 июня до особого распоряжения. Процесс ликвидации ЧС взял на контроль первый вице-губернатор крымского города.

Напомним, что вчера, 23 июня, ВСУ обстреляли Севастополь: четыре американские ракеты ATACMS удалось сбить ПВО, но пятая отклонилась от курса и взорвалась в воздухе, а её обломки упали на пляж, где отдыхало множество людей. На сегодняшний день известно о четырёх погибших, среди которых пожилая женщина, а также трёхлетняя и девятилетняя девочки. Пострадал ещё 151 человек, 82 из них пришлось госпитализировать.

О случившемся уже узнал президент страны Владимир Путин: он находится на связи с соцблоком кабмина и военными. В США же пока никак не прокомментировали произошедшее.

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