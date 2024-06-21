Вернёт ли «Яндекс. Такси» белгородцам деньги за поездку во время ракетной опасности?

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Ранее в СМИ и социальных сетях распространилась информация о том, что жителям Белгородской области будут возвращать деньги за использование «Яндекс. Такси» во время ракетной опасности. Якобы министерство белгородского транспорта договорилось об этом с агрегатором такси.
Такая новость очень обрадовала белгородцев, которые неоднократно жаловались на дорогие поездки на такси. Однако радость была недолгой: одна жительница отметила, что деньги за поездку во время ракетной опасности ей в «Яндекс. Такси» не вернули.
«Техподдержка впервые об этом слышит. Автобусы не едут, люди в укрытия не помещаются. Пешком далеко. А такси в последнее время очень дорого. Приходится стоять на пекле под открытым небом», — отметила белгородка.
Обращение заметил министр транспорта Сергей Евтушенко, который сообщил, что агрегатор будет возвращать деньги не в случае каждой ракетной опасности, а только тогда, когда в регионе произойдёт ЧП и понадобится экстренная эвакуация.