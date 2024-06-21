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Такси

Вернёт ли «Яндекс. Такси» белгородцам деньги за поездку во время ракетной опасности?

21 июня 2024, 11:24
Фото: Изображение Midjourney
Такси

«Яндекс.Такси» вернёт белгородцам стоимость поездки только в случае ЧП

Белгородцам объяснили, когда перевозчик может компенсировать им поездку на такси. Оказывается, вернуть деньги за каждую поездку во время ракетной опасности будет нельзя. Подробности рассказал региональный министр транспорта Сергей Евтушенко.

Ранее в СМИ и социальных сетях распространилась информация о том, что жителям Белгородской области будут возвращать деньги за использование «Яндекс. Такси» во время ракетной опасности. Якобы министерство белгородского транспорта договорилось об этом с агрегатором такси.

Такая новость очень обрадовала белгородцев, которые неоднократно жаловались на дорогие поездки на такси. Однако радость была недолгой: одна жительница отметила, что деньги за поездку во время ракетной опасности ей в «Яндекс. Такси» не вернули.

«Техподдержка впервые об этом слышит. Автобусы не едут, люди в укрытия не помещаются. Пешком далеко. А такси в последнее время очень дорого. Приходится стоять на пекле под открытым небом», — отметила белгородка.

Обращение заметил министр транспорта Сергей Евтушенко, который сообщил, что агрегатор будет возвращать деньги не в случае каждой ракетной опасности, а только тогда, когда в регионе произойдёт ЧП и понадобится экстренная эвакуация.

Ответ Сергея Евтушенко на вопрос белгородкиОтвет Сергея Евтушенко на вопрос белгородки
Ответ Сергея Евтушенко на вопрос белгородки
Фото: страница Вячеслава Гладкова
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Такси#Новости Белгорода#Компенсация#Сергей евтушенко#Белгород#Яндекс.Такси#Ракетная опасность
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