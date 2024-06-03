Надеемся на очку: белгородские школы будут готовить к очному обучению с сентября

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
На оперативном совещании правительства Белгородской области обсудили возможность выхода на очное обучение с 1 сентября 2024 года.
Если позволит оперативная обстановка, то очное обучение начнут по схеме прошлого года. Когда дети вышли в школы, но действовал ряд ограничений и нововведений.
«Я надеюсь, что оперативная обстановка нам позволит начать очное образование», — говорит Вячеслав Гладков.
Восстановительные работы в образовательных учреждениях, которые попали под обстрел, выполнят в течении лета. Исключением станут школы, детские сады, спортивные центры, которые находятся в сёлах с постоянной угрозой обстрела. Там начать учёбный год очно не смогут. Одними из таких населённых пунктов являются — сёла Муром, Мокрая Орловка, Козинка.