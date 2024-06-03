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Published Сегодня, 08:52

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Updated Сегодня, 08:54

Гладков: Надеюсь, оперативная обстановка позволит вернуться к очному обучению

Надеемся на очку: белгородские школы будут готовить к очному обучению с сентября

3 июня 2024, 08:52
Фото: Изображение Midjourney

Гладков: Надеюсь, оперативная обстановка позволит вернуться к очному обучению

Вернутся ли дети из Белгородской области в школы с 1 сентября 2024 года? Такой вопрос поставили на обсуждение на оперативном совещании правительства 3 июня 2024 года.
Сюжет
Дети

На оперативном совещании правительства Белгородской области обсудили возможность выхода на очное обучение с 1 сентября 2024 года.

Если позволит оперативная обстановка, то очное обучение начнут по схеме прошлого года. Когда дети вышли в школы, но действовал ряд ограничений и нововведений.

«Я надеюсь, что оперативная обстановка нам позволит начать очное образование», — говорит Вячеслав Гладков.

Восстановительные работы в образовательных учреждениях, которые попали под обстрел, выполнят в течении лета. Исключением станут школы, детские сады, спортивные центры, которые находятся в сёлах с постоянной угрозой обстрела. Там начать учёбный год очно не смогут. Одними из таких населённых пунктов являются — сёла Муром, Мокрая Орловка, Козинка.

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