Возможно ли школьникам из приграничья Белгородской области выйти на очное обучение?

Posted Сегодня, 16:08
Published Сегодня, 16:08
Modified Сегодня, 16:41
Updated Сегодня, 16:41
На прямой линии с Вячеславом Гладковым житель Валуйского горокруга задал вопрос губернатору о выборе формы обучения в школах. Белгородец упомянул, что ранее сообщали о возможности выбрать между дистанционным и очным форматом. Однако подобной альтернативы у жителей Валуек нет.
Глава Белгородской области напомнил, что в приграничных зонах, находящихся в 20 километрах, дистанционный формат обучения для школьников — единственный. Это решение принимали из соображений безопасности учащихся Белгородской области.
Напомним также, что ранее родители уже высказывали обеспокоенность по поводу того, что в некоторых школах они не имели возможности выбрать формат обучения для своих детей. По словам местных жителей, в учебных заведениях настаивали только на присутствии на уроках.