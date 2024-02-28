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Published Сегодня, 16:08

Modified Сегодня, 16:41

Updated Сегодня, 16:41

Школы

Возможно ли школьникам из приграничья Белгородской области выйти на очное обучение?

28 февраля 2024, 16:08
Фото: 1MI
Школы

Дистант обозначили как меру безопасности в приграничье Белгородской области

Житель Валуйского городского округа задал губернатору вопрос о выборе формы обучения в школах, однако дистанционный формат является единственным в приграничных зонах Белгородской области из соображений безопасности.
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Дети

На прямой линии с Вячеславом Гладковым житель Валуйского горокруга задал вопрос губернатору о выборе формы обучения в школах. Белгородец упомянул, что ранее сообщали о возможности выбрать между дистанционным и очным форматом. Однако подобной альтернативы у жителей Валуек нет.

Глава Белгородской области напомнил, что в приграничных зонах, находящихся в 20 километрах, дистанционный формат обучения для школьников — единственный. Это решение принимали из соображений безопасности учащихся Белгородской области.

Напомним также, что ранее родители уже высказывали обеспокоенность по поводу того, что в некоторых школах они не имели возможности выбрать формат обучения для своих детей. По словам местных жителей, в учебных заведениях настаивали только на присутствии на уроках.

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#Город#Общество#Белгородская область#Дети#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Татьяна Лукащева#Дистанционное обучение#Очное обучение
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