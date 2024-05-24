На этот раз школа. Какие объекты атакует ВСУ?

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
В Белгороде в результате атаки ВСУ были зафиксированы повреждения одной квартиры в многоэтажном доме и двух автомобилей. Вячеслав Гладков сообщает, что пострадавших среди мирного населения нет.
В Грайворонском городском в округе в Безымено дрон-камикадзе атаковал школу, которая находится в селе Безымено. Была повреждена кровля, окна и соседний дом. Обошлось без жертв.
В регионе были зафиксированы обстрелы из гранатомётов в нескольких сёлах, атаки БПЛА с взрывными устройствами, приведшие к возгораниям. Мирные жители не пострадали.
В Грайвороне сдетонировал дрон-камикадзе, а в посёлке Горьковский из-за атаки ВСУ с помощью пяти БПЛА также произошло возгорание в здании школы, которое было ликвидировано. Также обошлось без жертв.