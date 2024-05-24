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Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

В результате атаки ВСУ повреждены дома и сельская школа

На этот раз школа. Какие объекты атакует ВСУ?

24 мая 2024, 14:07
Фото: Изображение Midjourney

В результате атаки ВСУ повреждены дома и сельская школа

В Белгороде в результате атаки ВСУ есть повреждения одной квартиры и двух автомобилей. В Грайворонском городском округе дрон-камикадзе атаковал школу в селе. Подробности сообщает Вячеслав Гладков.

В Белгороде в результате атаки ВСУ были зафиксированы повреждения одной квартиры в многоэтажном доме и двух автомобилей. Вячеслав Гладков сообщает, что пострадавших среди мирного населения нет.

В Грайворонском городском в округе в Безымено дрон-камикадзе атаковал школу, которая находится в селе Безымено. Была повреждена кровля, окна и соседний дом. Обошлось без жертв.

В регионе были зафиксированы обстрелы из гранатомётов в нескольких сёлах, атаки БПЛА с взрывными устройствами, приведшие к возгораниям. Мирные жители не пострадали.

В Грайвороне сдетонировал дрон-камикадзе, а в посёлке Горьковский из-за атаки ВСУ с помощью пяти БПЛА также произошло возгорание в здании школы, которое было ликвидировано. Также обошлось без жертв.

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#Маргарита Водолажская#Новости Белгорода#Белгород#Атака ВСУ
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