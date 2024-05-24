Сбили HARM: белгородцам рассказали, почему днём действовал сигнал ракетной опасности

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Сегодня, 24 мая, над территорией Белгородской области сбили одну противорадиолокационную ракету HARM, произведённую в США. Система ПВО сработала примерно в 12:20.
Над каким именно муниципальным образованием оказалась уничтожена ракета, в ведомстве не сообщили.
С 12:15 до 12:52 на территории всего региона действовал сигнал ракетной опасности. О последствиях на земле после атаки ВСУ не сообщалось.
Напомним, что за сегодняшний день ВСУ выпустили 25 снарядов из РСЗО по Новой Таволжанке Шебекинского округа. Есть повреждения, однако из мирных жителей никто не пострадал.