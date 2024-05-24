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Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

Над Белгородской областью уничтожили ракету американского производства

Сбили HARM: белгородцам рассказали, почему днём действовал сигнал ракетной опасности

24 мая 2024, 11:27
Фото: 1MI

Над Белгородской областью уничтожили ракету американского производства

Громкий звук белгородцы могли слышать примерно в 12:20, спустя несколько минут после объявления ракетной опасности. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
Сюжет
Пво

Сегодня, 24 мая, над территорией Белгородской области сбили одну противорадиолокационную ракету HARM, произведённую в США. Система ПВО сработала примерно в 12:20.

Над каким именно муниципальным образованием оказалась уничтожена ракета, в ведомстве не сообщили.

С 12:15 до 12:52 на территории всего региона действовал сигнал ракетной опасности. О последствиях на земле после атаки ВСУ не сообщалось.

Напомним, что за сегодняшний день ВСУ выпустили 25 снарядов из РСЗО по Новой Таволжанке Шебекинского округа. Есть повреждения, однако из мирных жителей никто не пострадал.

ВСУ выпустили 25 снарядов из РСЗО по селу в белгородском приграничье
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#Александра Склярова#Белгородская область#Пво#Белгород#Минобороны#Атака ВСУ#Система ПВО
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