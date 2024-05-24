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ВСУ выпустили 25 снарядов из РСЗО по селу в белгородском приграничье

ВСУ выпустили 25 снарядов из РСЗО по селу в белгородском приграничье

24 мая 2024, 09:52
Фото: Изображение Midjourney
Под обстрелом оказалась Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. По предварительным данным, никто не пострадал. Без разрушений не обошлось. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Днём 24 мая под обстрел ВСУ попала Новая Таволжанка Шебекинского горокруга. По селу было выпущено 25 снарядов из реактивной системы залпового огня. По предварительным данным, никто не пострадал.

Разрушения зафиксировали на четырёх улицах в 11 частных домовладениях. На участках были выбиты окна, посечены фасады, кровля и заборы.

Сейчас на месте работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется. Специалисты проводят подомовой обход территории.

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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Новая таволжанка#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Шебекинский горокруг#Разрушения#Атака ВСУ#РСЗО
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