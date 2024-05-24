ВСУ выпустили 25 снарядов из РСЗО по селу в белгородском приграничье

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
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Updated Сегодня, 09:54
Днём 24 мая под обстрел ВСУ попала Новая Таволжанка Шебекинского горокруга. По селу было выпущено 25 снарядов из реактивной системы залпового огня. По предварительным данным, никто не пострадал.
Разрушения зафиксировали на четырёх улицах в 11 частных домовладениях. На участках были выбиты окна, посечены фасады, кровля и заборы.
Сейчас на месте работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется. Специалисты проводят подомовой обход территории.