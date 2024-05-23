Около 130 боеприпасов ВСУ было выпущено по Белгородской области за сутки

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
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Updated Сегодня, 14:44
За 22 мая ВСУ нанесли артиллерийские и беспилотные удары по Белгородской области.
Отмечается, что не менее 130 снарядов и 19 дронов использовали ВСУ. Атакам подвергались Белгород, Белгородский, Борисовский, Вейделевский, Волоконовский, Краснояружский районы. Помимо этого, были зафиксированы попадания снарядов в Валуйском, Грайворонском и Шебекинском городских округах Белгородской области.
В селе Архангельское Шебекинского городского округа БПЛА повредил кровлю сельскохозяйственного предприятия. По городу Шебекино в результате обстрела пострадала местная жительница. С осколочными ранениями она доставлена в областную больницу. Также городе выявлены разрушения в пяти частных домах и повреждена линия газоснабжения.