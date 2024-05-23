Около 130 боеприпасов ВСУ было выпущено по Белгородской области за сутки

В селе Архангельское Шебекинского городского округа БПЛА повредил кровлю сельскохозяйственного предприятия. По городу Шебекино в результате обстрела пострадала местная жительница. С осколочными ранениями она доставлена в областную больницу. Также городе выявлены разрушения в пяти частных домах и повреждена линия газоснабжения.