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Около 130 боеприпасов ВСУ было выпущено по Белгородской области за сутки

Около 130 боеприпасов ВСУ было выпущено по Белгородской области за сутки

23 мая 2024, 14:42
За 22 мая ВСУ нанесли артиллерийские и беспилотные удары по Белгородской области, использовав не менее 130 снарядов и 19 дронов. Подробности сообщает Вячеслав Гладков.

За 22 мая ВСУ нанесли артиллерийские и беспилотные удары по Белгородской области.

Отмечается, что не менее 130 снарядов и 19 дронов использовали ВСУ. Атакам подвергались Белгород, Белгородский, Борисовский, Вейделевский, Волоконовский, Краснояружский районы. Помимо этого, были зафиксированы попадания снарядов в Валуйском, Грайворонском и Шебекинском городских округах Белгородской области.

В селе Архангельское Шебекинского городского округа БПЛА повредил кровлю сельскохозяйственного предприятия. По городу Шебекино в результате обстрела пострадала местная жительница. С осколочными ранениями она доставлена в областную больницу. Также городе выявлены разрушения в пяти частных домах и повреждена линия газоснабжения.

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