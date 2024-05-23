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Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Российские военные отбили контратаки ВСУ у Волчанска и Глубокого

Контратаки отбиты: что происходит на харьковском направлении

23 мая 2024, 13:01
Фото: Изображение Midjourney

Российские военные отбили контратаки ВСУ у Волчанска и Глубокого

На этот раз ВС РФ атаковали две бригады и отразили две контратаки. Потери ВСУ составили более 300 человек и восемь единиц техники. Подробности сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
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СВО

Подразделения группировки войск «Север» продолжают продвигаться внутрь харьковского направления, расширяя санитарную зону.

Так, российские военнослужащие ударили по живой силе и технике подразделений 125-й механизированной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны около Константиновки и Гранова Харьковской области. Также были отражены две контратаки в районах населённых пунктов Глубокое и Волчанск Харьковской области.

Всего ВСУ потеряли около 365 военных, один танк, две боевые бронированные машины, 155-мм гаубица М777 американского производства, 152-мм гаубица Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США.

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#Александра Склярова#Минобороны#Санитарная зона#СВО#Харьковское направление
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