Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Подразделения группировки войск «Север» продолжают продвигаться внутрь харьковского направления, расширяя санитарную зону.
Так, российские военнослужащие ударили по живой силе и технике подразделений 125-й механизированной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны около Константиновки и Гранова Харьковской области. Также были отражены две контратаки в районах населённых пунктов Глубокое и Волчанск Харьковской области.
Всего ВСУ потеряли около 365 военных, один танк, две боевые бронированные машины, 155-мм гаубица М777 американского производства, 152-мм гаубица Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США.