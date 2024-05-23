Контратаки отбиты: что происходит на харьковском направлении

Российские военные отбили контратаки ВСУ у Волчанска и Глубокого

На этот раз ВС РФ атаковали две бригады и отразили две контратаки. Потери ВСУ составили более 300 человек и восемь единиц техники. Подробности сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.