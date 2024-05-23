Атаки ВСУ и Царевна-лягушка на набережной: что случилось в области за сутки?

На набережной Белгорода появится новый объект — Царевна-лягушка золотистого цвета. Она не будет слишком большой, но она точно напоминает героиню русской народной сказки. Царевна-лягушка в Белгороде также будет с короной и стрелой. Кроме этой скульптуры, на белгородской набережной также появятся новые декоративные ворота возле «Конпрока» и масса других объектов, о которых Бел.Ру расскажет отдельно.