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Атаки ВСУ и Царевна-лягушка на набережной: что случилось в области за сутки?

Атаки ВСУ и Царевна-лягушка на набережной: что случилось в области за сутки?

23 мая 2024, 16:00
Фото: Изображение Midjourney
В Белгородской области снова было неспокойно, в результате атаки погибла женщина. Но и в тяжёлое время находятся свои герои: участковый спас человека из завалов. Итоги дня — в материале Бел.Ру.

Новые атаки и погибшие

В хуторе Красный Восток Яковлевского горокруга был сбит украинский беспилотник. В результате украинский дрон взорвался. Это привело к разрушению второго этажа частного жилого дома. Стало известно, что погибла местная жительница. Её тело достали из-под завалов. Также осколки беспилотника повредили соседние частные дома.

При атаке беспилотника ВСУ погибла белгородка: тело нашли под завалами
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Герой дня

Стало известно о героическом поступке белгородского полицейского. 22 мая в Борисовском районе Белгородской области была совершено нападение со стороны ВСУ. Участковый уполномоченный ОМВД России по Борисовскому району Павел Шамин, зашёл в склад одного из местных предприятий, который пострадал от обстрелов. Там он услышал стоны со второго этажа. Поднявшись, он обнаружил, что участок стены обвалился, а под завалами находился мужчина. Шамин начал разбирать завал и спас пострадавшего.

Участковый после обстрела со стороны Украины спас из-под завалов мужчину
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Жизнь продолжается. Преображение набережной

На набережной Белгорода появится новый объект — Царевна-лягушка золотистого цвета. Она не будет слишком большой, но она точно напоминает героиню русской народной сказки. Царевна-лягушка в Белгороде также будет с короной и стрелой. Кроме этой скульптуры, на белгородской набережной также появятся новые декоративные ворота возле «Конпрока» и масса других объектов, о которых Бел.Ру расскажет отдельно.

Пришла из русской сказки. На белгородской набережной появилась Царевна-лягушка
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