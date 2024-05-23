Атаки ВСУ и Царевна-лягушка на набережной: что случилось в области за сутки?

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В хуторе Красный Восток Яковлевского горокруга был сбит украинский беспилотник. В результате украинский дрон взорвался. Это привело к разрушению второго этажа частного жилого дома. Стало известно, что погибла местная жительница. Её тело достали из-под завалов. Также осколки беспилотника повредили соседние частные дома.
Стало известно о героическом поступке белгородского полицейского. 22 мая в Борисовском районе Белгородской области была совершено нападение со стороны ВСУ. Участковый уполномоченный ОМВД России по Борисовскому району Павел Шамин, зашёл в склад одного из местных предприятий, который пострадал от обстрелов. Там он услышал стоны со второго этажа. Поднявшись, он обнаружил, что участок стены обвалился, а под завалами находился мужчина. Шамин начал разбирать завал и спас пострадавшего.
На набережной Белгорода появится новый объект — Царевна-лягушка золотистого цвета. Она не будет слишком большой, но она точно напоминает героиню русской народной сказки. Царевна-лягушка в Белгороде также будет с короной и стрелой. Кроме этой скульптуры, на белгородской набережной также появятся новые декоративные ворота возле «Конпрока» и масса других объектов, о которых Бел.Ру расскажет отдельно.