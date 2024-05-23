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Недвижимость

Дороже, чем у соседей: в Белгороде выросли цены на квартиры до 28 «квадратов»

23 мая 2024, 10:19
Фото: 1MI
Недвижимость

Белгород обогнал столицы регионов Центрального Черноземья по стоимости студий

Речь идёт о квартирах в новостройках площадью до 28 кв. м. Самые дорогие квартиры, в сравнении с другими городами Центрального Черноземья, оказались в Белгороде. Данные представил портал «Мир квартир».

В областном центре стоимость «квадрата» в квартирах площадью до 28 кв.м выросла на 3,9% за год и составила 139 тыс. рублей. По этому показателю областной центр вошёл в число городов, в которых заметен наименьший прирост цен за кв.м жилья в небольших квартирах.

Что касается цен на этот вид жилья, то они за год выросли на 8,5%. Сейчас небольшие квартиры на первичном рынке в основном стоят около 3,6 млн рублей.

Несмотря на то, что в областном центре прирост цен за год был не такой сильный, стоимость студий в Белгороде оказалась выше, чем в соседних городах.

Для сравнения: в Воронеже кв.м жилья подорожал за год на 22%. Сейчас цена за «квадрат» в квартирах составляет 118 тыс. рублей. Сами квартиры там стоят в среднем 2,7 млн рублей. Прирост за год составил 19,5%.

У соседей в Курске «квадрат» жилья обходится в 116 тыс. рублей. Прирост цены за год составил 25%. На 21,7% выросла средняя стоимость небольших квартир. Сейчас они обойдутся покупателям в 3,1 млн рублей.

В Липецке цены за кв.м жилья выросли на 9,8%. Стоимость «квадрата» в небольшой квартире сейчас составляет 113 тыс. рублей. Цены на этот вид жилья за год выросли на 5,6% и составили 2,9 млн рублей.

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#Алина Харина#Общество#Квартиры#Цены#Недвижимость#Новости Белгорода#Белгород
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