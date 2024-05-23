Дороже, чем у соседей: в Белгороде выросли цены на квартиры до 28 «квадратов»

В областном центре стоимость «квадрата» в квартирах площадью до 28 кв.м выросла на 3,9% за год и составила 139 тыс. рублей. По этому показателю областной центр вошёл в число городов, в которых заметен наименьший прирост цен за кв.м жилья в небольших квартирах.