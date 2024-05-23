Более 40 воздушных целей сбили над Белгородской областью. Есть ли последствия?

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
За минувшую ночь система ПВО сбила над территорией Белгородской области три реактивных снаряда «Ольха», 32 снаряда, выпущенных из РСЗО «Вампир», и три украинских беспилотника.
Следующие попытки атак на регион противник предпринял в обед. Так, в 12:30, 13:30, 14:00 и 14:15 система ПВО уничтожила по одному беспилотнику.
Над какими именно муниципальными образованиями оказались сбиты воздушные цели, в ведомстве не уточнили. Также неизвестно, есть ли на земле какие-либо последствия в результате падения обломков.
Напомним, что в результате ночной атаки в Белгороде и Белгородском районе повреждены два детских лагеря и частные дома. В Яковлевском округе после уничтожения БПЛА погибла белгородка, а в Шебекинском округе пострадали два жителя, их госпитализировали. В Грайворонском округе пострадало здание школы.