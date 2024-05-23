Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:13

Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

Над Белгородской областью за полдня сбили более 30 снарядов и около семи БПЛА

Более 40 воздушных целей сбили над Белгородской областью. Есть ли последствия?

23 мая 2024, 13:13
Фото: 1MI

Над Белгородской областью за полдня сбили более 30 снарядов и около семи БПЛА

За сутки над территорией региона уничтожили 35 реактивных снарядов и семь беспилотников. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
Сюжет
СВО

За минувшую ночь система ПВО сбила над территорией Белгородской области три реактивных снаряда «Ольха», 32 снаряда, выпущенных из РСЗО «Вампир», и три украинских беспилотника.

Следующие попытки атак на регион противник предпринял в обед. Так, в 12:30, 13:30, 14:00 и 14:15 система ПВО уничтожила по одному беспилотнику.

Над какими именно муниципальными образованиями оказались сбиты воздушные цели, в ведомстве не уточнили. Также неизвестно, есть ли на земле какие-либо последствия в результате падения обломков.

Напомним, что в результате ночной атаки в Белгороде и Белгородском районе повреждены два детских лагеря и частные дома. В Яковлевском округе после уничтожения БПЛА погибла белгородка, а в Шебекинском округе пострадали два жителя, их госпитализировали. В Грайворонском округе пострадало здание школы.

ВСУ обстреляли Белгород ранним утром. Что известно о последствиях?
Узнать подробнее
Читайте также:
Украинский дрон атаковал школу в Белгородской областиНад Белгородом сбили беспилотник ВСУ. Что известно о последствиях?Мужчина и женщина ранены в результате обстрела ВСУ в Белгородской области
#Александра Склярова#Белгородская область#Белгород#СВО#Атака ВСУ#БПЛА
Подпишитесь
Мужчина и женщина ранены в результате обстрела ВСУ в Белгородской области
Сегодня, 10:29
Налоги, аренда, отток: предприниматель из Белгорода рассказала о проблемах бизнеса
Вчера, 08:09
Нихао? В Белгородской области растёт спрос на сотрудников со знанием китайского
Сегодня, 09:21
При атаке беспилотника ВСУ погибла белгородка: тело нашли под завалами
Сегодня, 07:00
На благоустройство белгородского пляжа «Берега» потратят 22 млн рублей
Сегодня, 10:39
Пришла из русской сказки. На белгородской набережной появилась Царевна-лягушка
Сегодня, 08:53
"