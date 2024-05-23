Более 40 воздушных целей сбили над Белгородской областью. Есть ли последствия?

Напомним, что в результате ночной атаки в Белгороде и Белгородском районе повреждены два детских лагеря и частные дома. В Яковлевском округе после уничтожения БПЛА погибла белгородка, а в Шебекинском округе пострадали два жителя, их госпитализировали. В Грайворонском округе пострадало здание школы.