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ВСУ снова пытались атаковать Белгород беспилотником

Над Белгородом сбили беспилотник ВСУ. Что известно о последствиях?

23 мая 2024, 11:16
Фото: Bel.ru

ВСУ снова пытались атаковать Белгород беспилотником

Из мирных жителей никто не пострадал. Осколок пробил топливный бак машины в областном центре, сообщил Вячеслав Гладков.

Днём 23 мая над Белгородским районом система ПВО сбила беспилотник ВСУ. Никто не пострадал.

После отражения воздушной атаки в областном центре осколок повредил легковой автомобиль. В машине пробило бак. На месте работают оперативные службы.

Информация о последствиях уточняется.

Ранее ВСУ обстреляли Новую Таволжанку. Ранены двое мирных жителей — мужчина и женщина. У местного жителя множественные ранения поясницы, у женщины — травма головы и плеча. Пострадавших отвезли в районную больницу. Там врачи им оказывают помощь.

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#Алина Харина#Происшествия#Белгородский район#Автомобиль#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Атака ВСУ#БПЛА
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