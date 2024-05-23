Над Белгородом сбили беспилотник ВСУ. Что известно о последствиях?

Ранее ВСУ обстреляли Новую Таволжанку. Ранены двое мирных жителей — мужчина и женщина. У местного жителя множественные ранения поясницы, у женщины — травма головы и плеча. Пострадавших отвезли в районную больницу. Там врачи им оказывают помощь.