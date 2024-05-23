Мужчина и женщина ранены в результате обстрела ВСУ в Белгородской области

23 мая ВСУ обстреляли приграничное село в Шебекинском округе из реактивной системы залпового огня. Пострадали два мирных жителя. У пожилого мужчины — множественные ранения поясницы. Женщина получила ранения в голову и плечо. Их на попутной машине довезли до Шебекинской районной больницы. Врачи оказывают им помощь.