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Published Сегодня, 10:29

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Мужчина и женщина ранены в результате обстрела ВСУ в Белгородской области

Мужчина и женщина ранены в результате обстрела ВСУ в Белгородской области

23 мая 2024, 10:29
Фото: Bel.ru
Два человека получили ранения при обстреле из РСЗО в селе Новая Таволжанка, сообщил Вячеслав Гладков.

23 мая ВСУ обстреляли приграничное село в Шебекинском округе из реактивной системы залпового огня. Пострадали два мирных жителя. У пожилого мужчины — множественные ранения поясницы. Женщина получила ранения в голову и плечо. Их на попутной машине довезли до Шебекинской районной больницы. Врачи оказывают им помощь.

На четырёх улицах села повреждения получили 14 частных домов. Там выбило окна, посекло фасады, кровли и заборы. Оперативные службы работают на месте.

ВСУ обстреляли Белгород ранним утром. Что известно о последствиях?
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