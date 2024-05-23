Мужчина и женщина ранены в результате обстрела ВСУ в Белгородской области

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
23 мая ВСУ обстреляли приграничное село в Шебекинском округе из реактивной системы залпового огня. Пострадали два мирных жителя. У пожилого мужчины — множественные ранения поясницы. Женщина получила ранения в голову и плечо. Их на попутной машине довезли до Шебекинской районной больницы. Врачи оказывают им помощь.
На четырёх улицах села повреждения получили 14 частных домов. Там выбило окна, посекло фасады, кровли и заборы. Оперативные службы работают на месте.