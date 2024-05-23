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Posted Сегодня, 04:21

Published Сегодня, 04:21

Modified Сегодня, 04:23

Updated Сегодня, 04:23

В Белгороде и в Белгородском районе раздались взрывы

ВСУ обстреляли Белгород ранним утром. Что известно о последствиях?

23 мая 2024, 04:21
Фото: Bel.ru

В Белгороде и в Белгородском районе раздались взрывы

ВСУ атаковали Белгородскую область ранним утром 23 мая. По предварительным данным пострадавших нет, сообщил Вячеслав Гладков.
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Пво

Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом, сбив несколько воздушных целей, которые приближались к городу. По предварительным данным, никто не пострадал.

В результате прямых попаданий снарядов по территории двух детских лагерей в Белгороде были повреждения. В одном из лагерей повреждена хозпостройка, а в другом — поле на стадионе. Также загорелась сухая трава на площади 50 квадратных метров.

В Белгородском районе, после отражения воздушной атаки со стороны ВСУ с помощью систем противовоздушной обороны, были зафиксированы разрушения в трёх частных жилых домах в селе Таврово. Окна были выбиты, а также повреждены кровли, фасады и заборы. Кровли гаражей двух частных домовладений также получили повреждения от осколков. Один автомобиль также был поврежден. В поселке Дубовое кровля одного частного дома пробита.

Все оперативные службы уже на местах происшествий и работают над устранением последствий.

#Евгений Грицков#Происшествия#Белгородский район#Таврово#Пво#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел#ВСУ#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Ракетная опасность
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