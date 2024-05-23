ВСУ обстреляли Белгород ранним утром. Что известно о последствиях?

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
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Updated Сегодня, 04:23
Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом, сбив несколько воздушных целей, которые приближались к городу. По предварительным данным, никто не пострадал.
В результате прямых попаданий снарядов по территории двух детских лагерей в Белгороде были повреждения. В одном из лагерей повреждена хозпостройка, а в другом — поле на стадионе. Также загорелась сухая трава на площади 50 квадратных метров.
В Белгородском районе, после отражения воздушной атаки со стороны ВСУ с помощью систем противовоздушной обороны, были зафиксированы разрушения в трёх частных жилых домах в селе Таврово. Окна были выбиты, а также повреждены кровли, фасады и заборы. Кровли гаражей двух частных домовладений также получили повреждения от осколков. Один автомобиль также был поврежден. В поселке Дубовое кровля одного частного дома пробита.
Все оперативные службы уже на местах происшествий и работают над устранением последствий.