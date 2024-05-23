ВСУ обстреляли Белгород ранним утром. Что известно о последствиях?

В Белгородском районе, после отражения воздушной атаки со стороны ВСУ с помощью систем противовоздушной обороны, были зафиксированы разрушения в трёх частных жилых домах в селе Таврово. Окна были выбиты, а также повреждены кровли, фасады и заборы. Кровли гаражей двух частных домовладений также получили повреждения от осколков. Один автомобиль также был поврежден. В поселке Дубовое кровля одного частного дома пробита.