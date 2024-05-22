Женщина ранена после атаки Шебекинского округа со стороны ВСУ

Вчера, 21 мая, украинский беспилотник-камикадзе атаковал автомобиль, который ехал по дороге между селами Устинка и Ясные Зори Белгородского района. В результате обстрела пострадала женщина. Жительница с осколочным ранением бедра самостоятельно обратилась в городскую больницу №2 Белгорода, где ей оказали необходимую медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение.