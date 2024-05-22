Женщина ранена после атаки Шебекинского округа со стороны ВСУ

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Система ПВО Шебекинского городского округа сбила одну воздушную цель, которая приближалась к городу.
В результате инцидента пострадала мирная жительница. У женщины зафиксированы слепые осколочные ранения рук и ног. Пострадавшую привезли в больницу №2 Белгорода, там ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Также в четырёх частных жилых домах в Шебекино есть различные осколочные повреждения: пробоины в кровлях, повреждения фасадов и хозяйственных построек. Оперативные службы работают на месте, продолжается обследование территории.
Вчера, 21 мая, украинский беспилотник-камикадзе атаковал автомобиль, который ехал по дороге между селами Устинка и Ясные Зори Белгородского района. В результате обстрела пострадала женщина. Жительница с осколочным ранением бедра самостоятельно обратилась в городскую больницу №2 Белгорода, где ей оказали необходимую медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение.