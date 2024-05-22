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Женщина ранена после атаки Шебекинского округа со стороны ВСУ

Женщина ранена после атаки Шебекинского округа со стороны ВСУ

22 мая 2024, 07:23
Фото: Изображение Midjourney
В Шебекинском городском округе системы ПВО сбила одну воздушную цель, приближавшуюся к городу. В результате инцидента пострадала мирная жительница, она доставлена в больницу Белгорода, сообщил Вячеслав Гладков.

Система ПВО Шебекинского городского округа сбила одну воздушную цель, которая приближалась к городу.

В результате инцидента пострадала мирная жительница. У женщины зафиксированы слепые осколочные ранения рук и ног. Пострадавшую привезли в больницу №2 Белгорода, там ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Также в четырёх частных жилых домах в Шебекино есть различные осколочные повреждения: пробоины в кровлях, повреждения фасадов и хозяйственных построек. Оперативные службы работают на месте, продолжается обследование территории.

Вчера, 21 мая, украинский беспилотник-камикадзе атаковал автомобиль, который ехал по дороге между селами Устинка и Ясные Зори Белгородского района. В результате обстрела пострадала женщина. Жительница с осколочным ранением бедра самостоятельно обратилась в городскую больницу №2 Белгорода, где ей оказали необходимую медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение.

Территория частного дома белгородцев пострадала из-за атаки ВСУ
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#Маргарита Водолажская#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Шебекинский горокруг#Атака ВСУ
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